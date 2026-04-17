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信誼兒童文學獎今頒獎 全職媽媽李慢獲首獎

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第38屆信誼兒童文學獎今天舉行頒獎典禮，李慢(左三）以「老鼠國的果凍車」獲幼兒圖畫書組首獎，獎金20萬元。記者董俞佳／攝影
第38屆信誼兒童文學獎今天舉行頒獎典禮，李慢(左三）以「老鼠國的果凍車」獲幼兒圖畫書組首獎，獎金20萬元。記者董俞佳／攝影

第38屆信誼兒童文學獎今天舉行頒獎典禮，李慢以「老鼠國的果凍車」獲幼兒圖畫書組首獎，獎金20萬元。現年41歲、育有一子的她創作這本書的過程常跟就讀國小的兒子一起聊天發想，兒子更常問她到底這本書何時要出版，今終獲頒首獎，她感謝道，家人是她多年來持續創作的動力來源。

今年41歲的李慢，本名李曼吟，高中大學都就讀美工相關科系，目前是一位全職媽媽、現在有一個就讀小學四年級的兒子。共參賽3次的她，28屆時以作品《箱子箱子怎麼玩》獲得入圍、34屆時再以作品《掉了》獲得佳作，經過4年再度參賽，獲得首獎。

她的每次的創作，都像在保留兒子的成長軌跡。李慢說，初次投稿是懷孕期間、第二次投稿時正是兒子幼兒園畢業時，現在兒子已經是小四生，這次想著再不完成，兒子就要國小畢業了，激起創作動力。

談起「老鼠國的果凍車」，李慢說，這本書創作源起來自一篇報導，近年來在美國有越來越多人開大車，因為當發生事故時，堅固的車可以保護車內人的安全，但是對於行人則是非常危險。因此，她就由此發想，如果是軟軟的車是否會比較安全，慢慢延伸創作出果凍車的內容。

李慢的兒子常逢人就推薦媽媽的書籍，她在創作過程中，也常跟兒子聊天隨意構想各種情景，兒子更常問她何時才要出書，她告訴兒子媽媽要先拿去比賽，之後才會出版。這次終抱得首獎。

佳作「爸爸船」則是作者王淑慧個人的經歷，她說，創作的過程，常常想到一些與父親相處的過往，希望小朋友看了能感受到父親的愛並覺得開心。

現在70歲已退休的數學教授蔡澤民則以「會存時間的蟾蜍先生」獲得兒童文學組佳作，該書描繪祖孫情誼與鄉土記憶，鼓勵讀者在人生歷程中保留記憶與情感連結。

第38屆信誼兒童文學獎得獎名單如下：兒童圖畫書組首獎「老鼠國的果凍車」（李慢）、佳作「爸爸船」（王淑慧）、佳作「被尋找的每一天」（陳冠廷）。兒童文學組評審委員推薦獎「守護石頭的孩子」王丞希、佳作「會存時間的蟾蜍先生」（蔡澤民）

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