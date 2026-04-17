教師法三讀通過 教育部長：保障第一線

立法院今日三讀通過《教師法》修正案，教師因不實指控或誤解遭停聘，調查期間可領全額薪資。教育部長鄭英耀表示，樂見修法完成保障第一線教師權益，讓教師在面對不實指控時，能獲得更完整的制度保障。

鄭英耀指出，過去教師若因調查而停聘，最終獲得平反，現行制度僅多補發「本俸」，但教師薪資結構除本俸外，尚包含學術研究費等項目，導致教師實際收入仍受影響。此次修法即是回應長期以來教師團體的訴求，補足制度缺口。

他說，修法後將確保教師在停聘調查期間，若確認指控不成立，薪資不致受損，能完整回復原有待遇。保障教師專業與尊嚴，讓老師安心教學，也有助穩定教學現場。