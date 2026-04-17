台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

南市私立幼兒園爆出不當管教，教保員涉虐13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃20分鐘，議員在議會質詢痛批案發近半年，只裁處教保員，對園方業者裁罰遲無下文，是否有民代關切就沒事，教育局強調「絕對沒有」並火速做出回應，針對該幼兒園負責人因未善盡督導管理責任也將處以最高6萬元罰鍰並限期停止招生1年。

教育局去年11月接獲通報幼兒園疑似不當管教案件，立即保全證據並完成調查，經認定委員會審議通過。本案確認有不當管教情事，且部分行為情節重大，裁處吳姓教保員50萬元罰鍰，終身不得再任教保服務人員，崔姓教保員目睹相關行為卻未即時制止或通報，被認定未盡專業責任，裁罰6萬元，予以解聘及1年內不得擔任教保服務人員。兩人姓名與機構名稱均同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。

據指出，家長匿名投訴，一名吳姓教保員不僅對13位年約3歲的幼童做出推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等情況，甚至將小朋友裝入紙箱拍打搖晃，時間長達20分鐘，另外還曾用書本、紙張等壓蓋孩童臉部，而同班的崔姓教保員在場竟全程未制止，情節相當誇張。

市議員林燕祝上午在議會質詢時痛斥案件發生近半年，僅針對涉案教保人員進行懲處，對園方業者的裁罰與處置遲未明確，包括是否停招、減招或撤銷設立許可仍未見決定，行政程序延宕近半年，傳聞有民代關切就沒事？

林燕祝在質詢中表示，台南究竟是「幸福城市」還是「虐童的城市」，該案涉及對13名3歲幼童不當對待，包括「裝箱」搖晃、捏臉等不當行為情節誇張，但教育局對外說明與處置進度仍不清楚，質疑是有民代關說就沒事？行政處理延宕，要求市府對家長與社會交代。

教育局重申，對任何形式的不當管教市府均以「零容忍」的立場進行查處。對幼兒園發生情節重大的不當管教事件，除行為人和負責人將被處以行政罰鍰外，也會對該幼兒園處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。