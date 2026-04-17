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奧萬大辦昆蟲標本製作研習 只用「窗殺」屍體當素材
奧萬大國家森林遊樂區有豐富昆蟲生態，園方5月辦理昆蟲調查與標本製作研習班，包含專業講座、野外實作、夜間生態觀察，學員不捉活體製作標本，而是用「窗殺」等昆蟲屍體。
引領民眾深入微觀的生態世界並了解科學調查實務，農業部林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心5月16日至5月17日辦理昆蟲調查與標本製作研習班，跳脫傳統生物課本框架，帶領學員走進森林，課程包含採集倫理、陷阱布置、標本製作、夜間生態觀察等。
林保署南投分署今天表示，昆蟲是森林生態系數量最龐大且多樣族群，更是環境變遷重要指標，若想建立精確在地昆蟲相，須仰賴系統化科學調查；研習結合環境友善與學術研究平衡，不捕捉活體昆蟲製作標本，而是用園內因「窗殺」等意外死亡昆蟲屍體當練習素材。
南投分署表示，專業導師引領學員，學習昆蟲標本軟化技術、細緻的針插固定及長期保存方法，透過標準化資料記錄流程，將消逝生命轉化為具學術價值的科研紀錄；奧萬大長期作為環境教育推廣核心，這次昆蟲研習連結園區豐富昆蟲生態資源，透過夜間觀察、標本實作等，讓學員直擊昆蟲最真實生存樣貌。
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