快訊

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

聽新聞
0:00 / 0:00

奧萬大辦昆蟲標本製作研習 只用「窗殺」屍體當素材

中央社／ 南投縣17日電

奧萬大國家森林遊樂區有豐富昆蟲生態，園方5月辦理昆蟲調查與標本製作研習班，包含專業講座、野外實作、夜間生態觀察，學員不捉活體製作標本，而是用「窗殺」等昆蟲屍體。

引領民眾深入微觀的生態世界並了解科學調查實務，農業部林業及自然保育署南投分署奧萬大自然教育中心5月16日至5月17日辦理昆蟲調查與標本製作研習班，跳脫傳統生物課本框架，帶領學員走進森林，課程包含採集倫理、陷阱布置、標本製作、夜間生態觀察等。

林保署南投分署今天表示，昆蟲是森林生態系數量最龐大且多樣族群，更是環境變遷重要指標，若想建立精確在地昆蟲相，須仰賴系統化科學調查；研習結合環境友善與學術研究平衡，不捕捉活體昆蟲製作標本，而是用園內因「窗殺」等意外死亡昆蟲屍體當練習素材。

南投分署表示，專業導師引領學員，學習昆蟲標本軟化技術、細緻的針插固定及長期保存方法，透過標準化資料記錄流程，將消逝生命轉化為具學術價值的科研紀錄；奧萬大長期作為環境教育推廣核心，這次昆蟲研習連結園區豐富昆蟲生態資源，透過夜間觀察、標本實作等，讓學員直擊昆蟲最真實生存樣貌。

奧萬大 南投

相關新聞

台南私幼爆「裝紙箱拍打」虐13童 教育局重罰園方、停招1年

南市私立幼兒園爆出不當管教，教保員涉虐13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃20分鐘，議員在議會質詢痛批案發近半年，只裁處教保員，對園方業者裁罰遲無下文，是否有民代關切就沒事，教育局強調「絕對沒有」並火速做出回應，針對該幼兒園負責人因未善盡督導管理責任也將處以最高6萬元罰鍰並限期停止招生1年。

獨／台中補教師涉偷拍獲緩起訴 沒有不適任？教育局這樣說

台中市林姓英文補教業者在2023年間，被控涉以手機偷拍女性成年對象陰部、性行為過程，檢方偵查後處分緩起訴，因檢方聲請沒收涉案手機，讓全案意外曝光，有家長反映，林從事教職，學生多為未成年，林已在台中市執教多年，加上近年台中狼師狀況多，引發疑慮。台中市教育局表示，林涉案非兒少、性平案件，將查核該補習班，關切該師與學生互動。

三讀！教師法修正納「冤案補償」 停聘期全薪+1加給可補發

立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，若教師受停聘調查，但調查顯示最終責任不歸屬於教師，應補發教師停聘期間本俸與學術研究加給。白委陳昭姿表示，可惜這次未能納入偏遠地區教師的地域加給補發。綠委伍麗華則說，此次修法是為解決一線教師在校事會議制度下面臨的集體焦慮。

基隆國中小、幼兒園教師甄選203名額報名至下周 初試時間公布

基隆市政府教育處公告115學年度公立幼兒園（含國小附幼）、公立國民小學及市立高中國中部暨國民中學教師聯合甄選簡章，三大類甄選合計釋出203名正式教師缺額，希望全面師資補實，降低臨時性人力，報名至23日截止，5月31日初試。

裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

台南再度爆出私幼不當管教！中西區一處私立幼兒園吳姓教保員去年11月涉嫌虐待13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃，行為相當誇張，而同班的崔姓教保員在場竟為制止，家長發現後匿名投訴，南市教育局經調查後確認情節重大，依法開罰並祭出最重處分。

教師法三讀通過 教育部長：保障第一線

立法院今日三讀通過《教師法》修正案，教師因不實指控或誤解遭停聘，調查期間可領全額薪資。教育部長鄭英耀表示，樂見修法完成保障第一線教師權益，讓教師在面對不實指控時，能獲得更完整的制度保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。