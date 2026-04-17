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教師法修正納「冤案補償」 全教產：應回復獎金、地域加給

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影
立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影

立法院今天稍早三讀通過《教師法》第25條修正案，教師經調查後未受解聘或停聘，並回復聘任者，可補發其停聘期間全數本薪及學術研究加給。全國教育產業總工會表示，樂見終於跨出了一直以來無法突破的第一步，但若調查不成立，則應恢復教師停聘調查期間，原有的整體權益。

立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，確定納入冤案補償條款。若教師接受停聘調查，但調查顯示最終責任不歸屬於教師，後續除了補發停聘調查期間的本俸外，也會還予學術研究加給。

全教產理事長林蕙蓉表示，先要感謝立委的辛勞，跨出了歷年來一直無法突破的第一步，但本次修法仍未涵蓋所有保障。在於教師的薪資結構是由本薪、學術研究加給及職務加給、地域加給、獎金等組成，並依職務及工作分配有一般專任教師的補休、兼職行政特休假等，若遭學校停聘調查，也會影響考核獎金、年終獎金等權益事項。

林蕙蓉談到，如果案件經調查後不成立或不能歸責於教師，就應回復在停聘調查期間，教師原有的整體勞動條件與權益，且應自《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》公發布日109年06月28日起溯及既往，回復所有冤案教師應有權益。

全教產表示，未來會持續推動教師待遇條例條文修法，希望能回復教師冤案損失，降低因濫訴所造成教育現場的崩解。

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