教師「冤案補償」立院三讀通過 全教總：3大權益仍待補

立法院今天稍早三讀通過《教師法》第25條修正案，明定教師調查後認定未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，可補發其停聘期間全數本薪及學術研究加給。全國教師工會總聯合會表示，給予高度肯定，但也呼籲應建立名譽受損補償機制、停聘期間自掏腰包的代課費可核銷、差勤紀錄應徹底抹除等措施。

全教總表示，2024年7月間便與教育部長鄭英耀當面對談，當時即獲教育部正面回應，後全教總更全面遊說立法院各黨派委員，獲得眾多朝野立委協助提案、連署。今年4月1日在立法院教育文化委員會完成審查，4月17日迅速完成三讀立法，對所有參與提案、連署的朝野立委，以及教育部表達最誠摯的感謝。

全教總理事長侯俊良表示，濫訴下的經濟懲罰已獲得初步解決，但教師在證明清白後的權益恢復仍有缺口，部分權益措施待完善。如實務上，部分教師受停聘處分，仍須自費負擔代課，希望教師復職後，停聘期間延伸的費用可由主管機關全額負擔；再者，教師既然已經復職，停聘期間的差勤紀錄就不應留存負面註記，以免成為日後介聘、考核或甄選的阻礙，紀錄也應註銷，確保當事人的檔案清白。

侯俊良也說，全教總也呼籲建立補償機制，在於教師接受調查期間可能遭受輿論壓力與標籤化，都會對其名聲造成傷害。因此主張，針對查無實據的個案，應建立更積極的名譽恢復與補償機制，而非僅止於補發薪給。

全教總也表示，教師停聘復職應補發完整薪資僅是正義的起點，但正義不僅止於撥補金錢，而是真正還給校園應有的專業與清靜。再次要求教育部應檢討校事會議制度，從源頭根除校園濫訴亂象。

全教總理事長侯俊良表示，校園濫訴下的經濟懲罰已獲得初步解決，但教師在證明清白後的權益恢復仍有缺口。本報資料照片