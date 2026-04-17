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三讀！教師法修正納「冤案補償」 停聘期全薪+1加給可補發

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影
立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，院長韓國瑜（右）敲槌。記者葉信菉／攝影

立法院院會今三讀修正通過教師法第25條、第53條，並確定納入冤案補償條款，若教師受停聘調查，但調查顯示最終責任不歸屬於教師，應補發教師停聘期間本俸與學術研究加給。白委陳昭姿表示，可惜這次未能納入偏遠地區教師的地域加給補發。綠委伍麗華則說，此次修法是為解決一線教師在校事會議制度下面臨的集體焦慮。

依現行規定，教師涉及教師法或兒童及少年福利與權益保障法相關案件，經性平會、教評會認定有必要，教師須配合暫時停聘接受調查，依案件類型有不發給待遇，或發給半數本俸。但調查後未受解聘或終局停聘處分並回復聘任者，則可補發其停聘期間全數或另半數本俸，但都未包含學術研究加給。教育團體和立委認為這樣的作法，使教師在「非自願停止工作」的情況下，仍遭受不利處分。

第25條三讀通過條文規定，依第18條第一項或第21條第二款、第三款停聘之教師，停聘期間不發給待遇。依第21條第一款、第22條第一項、第23條第六項停聘之教師，於停聘期間不發給待遇；停聘事由消滅後，未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，補發其停聘期間全數本薪（年功薪）及學術研究加給。

依第22條第二項停聘之教師，於停聘期間發給半數本薪（年功薪）及學術研究加給；調查後未受解聘或終局停聘處分，並回復聘任者，補發其停聘期間未發之本薪（年功薪）及學術研究加給。另，第53條三讀條文規定，本法施行日期，由行政院定之。本法修正條文自公布日施行。

民眾黨立委陳昭姿表示，非常遺憾民眾黨本來有提案除學術研究加給外，也針對偏院地區教師的地域加給要補發，可惜此次修法未能納入。

民進黨立委伍麗華表示，這次修法是為解決第一線教師在校事會議制度下所面臨的集體焦慮，因自校事會議機制啟動以來，校園內濫訴現象日益惡化，造成許多認真教學的老師終日提心吊膽，深怕遭受誤解或惡意檢舉，並陷入動輒停聘接受調查的惡夢，嚴重耗損基層學校的行政量能以及基層教師的尊嚴。

伍麗華指出，未來教師停聘原因消滅並復職後，應補發停聘期間全數的本薪（年功薪）及學術研究加給，除了教師法第25條，也會同步修正教師待遇條例，感謝朝野共同支持本次修正案，給第一線最辛苦的教師最實際的支持。

立法院 教師 伍麗華

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