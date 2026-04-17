獨／台中補教師涉偷拍獲緩起訴 沒有不適任？教育局這樣說
台中市林姓英文補教業者在2023年間，被控涉以手機偷拍女性成年對象陰部、性行為過程，檢方偵查後處分緩起訴，因檢方聲請沒收涉案手機，讓全案意外曝光，有家長反映，林從事教職，學生多為未成年，林已在台中市執教多年，加上近年台中狼師狀況多，引發疑慮。台中市教育局表示，林涉案非兒少、性平案件，將查核該補習班，關切該師與學生互動。
台中市林姓男子從事補教業，2020年3月經台中市府核准立案，林在2023年被人指控妨害秘密，涉用手機，以拍照、錄影方式，拍攝對方的陰部等身體隱私部位，以及性行為的非公開活動，檢方在同年處分緩起訴，緩起訴至前年12月屆滿未撤銷。
檢方依刑事訴訟法規定，向台中地院聲請沒收該支涉案手機，台中地院裁准，因裁定書在司法檢索系統公開，意外讓此案曝光。
有家長看到法院裁定書後向本報反映，林男身為補教業者，學生多為未成年，近期狼師的新聞頻傳，林男有涉犯妨害秘密行為，是否仍適合從事教職，引發家長關切。
台中市教育局表示，林男經營的補習班登記有案，林男涉及的妨害秘密案件，非對象未涉及兒少，沒有違反兒少相關法規，依現行「補習及進修教育法」規定，無法登錄全國不適任教育人員系統。
教育局指出，仍將前往查核並嚴加督促該補習班，持續關切該師教學與學生互動情形，如有對學生不當行為，將依法嚴懲嚴辦。
教育局表示，針對獲得緩起訴的被告，如其犯行有涉及對學生違反兒少行為、性平案件或不當管教等，主管教育機關，或社政單位依規仍會啟動相關調查，並將調查結果提送審議，最重予以解聘。
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