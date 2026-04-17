私幼爆虐童「裝箱搖晃」 教保員終身禁任教、園方也有事

台南市中西區一處私立幼兒園爆出不當管教，吳姓教保員涉虐13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃，同班的崔姓教保員未制止，家長發現後匿名投訴，南市教育局經調查後確認情節重大，依法開罰並祭出最重處分，裁處吳姓教保員50萬元罰鍰，終身不得再任教保服務人員，崔姓教保員目睹相關行為卻未即時制止或通報，被認定未盡專業責任，裁罰6萬元，予以解聘及1年內不得擔任教保服務人員。

台南市教育局長鄭新輝上午受訪表示，為落實並確保幼兒安全及教保服務品質，幼兒園若發生情節重大等不當管教事件，除行為人和負責人將處以行政罰鍰外，也將對該幼兒園處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可等處分。

鄭新輝指出，幼兒園管理人員如未善盡督導責任，亦將依法究責。針對本案園方責任，目前正進行行政處分程序，未來將依情節輕重，可能採取停招、減招，甚至撤銷立案等措施。

鄭新輝強調，台南市自2014年起即建立明確原則，凡發生情節重大的不當管教案件，將優先採取「停招」處分，以避免新生入園，並降低對家長與幼兒的後續影響。若為準公共幼兒園，情節嚴重者亦不排除撤銷其資格。

據指出，教育局去年11月接獲家長匿名投訴，一名吳姓教保員不僅對多位年約3歲的幼童做出推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等情況，甚至將小朋友裝入紙箱拍打搖晃，時間長達20分鐘，另外還曾用書本、紙張等壓蓋孩童臉部，而同班的崔姓教保員在場竟全程未制止，情節相當誇張。

鄭新輝說，去年11月接獲通報幼兒園疑似不當管教案件，立即保全證據並完成調查，經認定委員會審議通過。本案確認有不當管教情事，且部分行為情節重大，已依法予以嚴懲。兩人姓名與機構名稱均同步公告於教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒。

教育局說明，為強化幼兒保護機制，已持續要求各園設置監視系統並落實內部督導，並建議園長應主動關心班級教學情形，例如與幼兒互動訪談，以即時掌握是否有不當對待情事。

教育局重申，保障幼兒安全與身心發展為首要原則，對於任何不當管教行為採「零容忍」立場。呼籲家長如發現疑似情況，可隨時向教育局通報，將立即啟動調查並從嚴處理，以確保幼兒接受正向與安全的教保環境。