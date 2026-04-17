對外華語教學能力認證考 5月15日至29日開放報名
教育部今天表示，將於今年7月25日、26日辦理「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章已公布於「2026年教育部對外華語教學能力認證考試報名系統」以及教育部全球資訊網「認證檢定及留考」專區。
教育部說，115年對外華語教學能力認證考試報名時間自5月15日上午10時起至5月29日中午12時止，一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至考試承辦單位「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。
另依簡章規定，考試5科考科成績均及格，始為通過，得申請核發證書；未能通過者，各科目及格成績可保留3年，即本年度報考各考試科目及格者，及格科目得保留至118年12月31日止，逾期各該及格科目不予採計。
教育部表示，對外華語教學能力認證考試自95年舉辦以來已邁入第21屆，考生累計達3萬5670人，共計有6631人取得華語教學能力證書。通過教育部對外華語教學能力認證考試，成為受認證的華語教學人員，是獲教育部補助赴國外學校任教的資格條件之一。
另為了精進考試，教育部預計於116年實施新制對外華語教學能力認證考試，相關措施將於115年7月底前公告於本部國際及兩岸教育司對外華語教學能力認證考試網頁。
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