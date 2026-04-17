基隆國中小、幼兒園教師甄選203名額報名至下周 初試時間公布

基隆市政府教育處公告115學年度公立幼兒園（含國小附幼）、公立國民小學及市立高中國中部暨國民中學教師聯合甄選簡章，三大類甄選合計釋出203名正式教師缺額，希望全面師資補實，降低臨時性人力，報名至23日截止，5月31日初試。

教育處表示，此次缺額分布涵蓋幼兒園、國小及國中教育各階段需求，其中，學前教育階段甄選共開出25名缺額，包括幼兒園教師12名、學前特殊教育教師13名。

公立國民小學教師聯合甄選共66名缺額，包含國小一般類教師37名、原住民重點學校一般教師1名、國小英語專長教師7名、國小專任輔導教師5名及國小特教身心障礙類教師16名；另市立高中國中部暨國民中學教師聯合甄選則合計開出112名缺額，涵蓋25類科。

教育處說，合甄選缺額展現基隆市對各教育階段、各專業領域師資補實的整體規畫。三項簡章4月8日公告於基隆市政府教育處網站(https://www.klcg.gov.tw/tw/education)；初選線上報名與繳費時間均自4月13日開始至4月23日截止；國小及公立幼兒園教師甄選採同一系統（https://psexam.kl.edu.tw）辦理；市立高中國中部暨國民中學教師甄選則另以甄選系統（https://jhexam.kl.edu.tw）。初試日期5月31日，複試日期6月14日。

市長謝國樑表示，師資穩定一直是提升教育品質的重要基礎，基隆市近年持續透過聯合甄選方式整合學校開缺需求，不僅讓甄選資訊更透明、流程更一致，也有助於各校在新學年度開始前及早完成正式教師補實，降低臨時性人力調整對教學現場造成的影響。

教育處表示，甄選缺額除一般類科外，也包含特教及輔導等專業領域，反映當前教育現場對適性教學、學生輔導、多元展能及專業支持系統的高度需求。

基隆國中小及幼兒園正式教師開缺203名，全面師資補實降低臨時人力。記者游明煌／攝影