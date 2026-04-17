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傳播學者李金銓辭世 享壽80歲
國立政治大學傳播學院昨天證實，玉山學者、國際知名傳播學者李金銓本月十四日辭世，享壽八十歲。李金銓長年任教於美國明尼蘇達大學，曾擔任社會與媒介中心主任；後出任香港城市大學媒體與傳播學系講座教授兼系主任，二○一九年返母校政大任教並受聘為玉山學者，持續貢獻學術專業。
政大傳院表示，李金銓專長包括傳播理論、國際傳播、媒介社會學、傳播政治經濟學。因從台灣到美國留學，深感國際傳播研究議題重要，也是一九八○年代最早參與國際資訊新秩序辯論的學者之一。
李金銓一九九○年在美國發起中華傳播學會，擔任創會會長，並獲選連任。政大傳院指出，此會教師會員數百人，遍及美國及華人社會。二○○二年，李金銓從明尼蘇達大學退休，禮聘並擘畫創立香港城市大學傳播研究中心，也同時創設媒體與傳播系，全力研究國際傳播、媒介變化與社會轉型，學術生涯中共發表一百多篇英文論文。
政大傳院表示，李金銓回台任教擔任玉山學者期間，持續投入教學與學術交流工作，對推動國際化發展及提升整體研究能量，並設立政大傳播學院李金銓教授國際獎學金，鼓勵學生拓展國際移動經驗、開闊視野，深受師生敬重與愛戴。
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