學生自傷通報量增 教育部：跨部會協調精神醫療轉介通道

全國教育產業總工會今天指出，近年學生自傷通報量大增，應設法整合支持系統，避免情緒困擾、精神疾患中斷受教權。教育部表示，已跨部會評估精神醫療轉介綠色通道。

全教產今天舉行記者會，理事長林蕙蓉引述教育部統計，民國105年度各級學校通報學生自殺、自傷案量為1155人次，但到113年度成長為2萬271人次。

「孩子生病時，不該在治療與受教之間二選一。」林蕙蓉表示，學生出現嚴重憂鬱、情緒失調、拒學等情形，一旦進入治療，學習也往往隨之中斷；即便回到校園後，也缺乏穩定的銜接機制。

林蕙蓉建議參考台北市與台北榮民總醫院合作的「向日葵學園」模式，提供一個治療與學習可以並行的過渡場域，讓醫療與教育體系合作，協助學生在病情較不穩定的階段仍能維持基本學習、生活節奏與社會互動，待狀況穩定後，再循序漸進返回原校，減少長期脫離校園所帶來的衝擊。

對此，教育部以文字回應中央社指出，嚴重情緒行為學生的精神醫療早期介入，已與衛生福利部合作中。至於精神醫療轉介綠色通道，包含開設特別門診、增加名額及偏鄉離島視訊診療等，以及醫療機構日間照護結合特殊教育服務，目前正透過跨部會協調與合作機制，由衛福部評估醫療資源與機構據點分布，強化醫療與教育支持銜接。

教育部表示，「學生輔導法」要求學校視學生身心狀況及需求，提供發展性輔導、介入性輔導或處遇性輔導的三級輔導，並透過專業團隊提供個別化教育計畫（IEP）。

教育部於113年度更成立「特殊教育學生情緒行為支持服務中心」，補助地方政府成立情緒行為問題支持團隊，持續培訓情緒行為專業支援教師。（編輯：管中維）1150416

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