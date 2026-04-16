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台北文學季「土步行」特展 8作家帶路發掘土地記憶

中央社／ 台北16日電

2026台北文學季「土步行－你有關土的記憶是？」文學特展，邀8位作家以文字及行動分析台北的「土」，帶民眾發掘土地記憶，18日起在剝皮寮歷史街區展出。

活動由台北市文化局主辦、文訊雜誌社承辦，今天提前舉行專場導覽。

8位作家包括程廷Apyang Imiq、李璐、林立青、徐振輔、陳顥仁、鄧九雲、羅苡珊、顏忠賢，他們分別踏察大安森林公園、內湖塔塔悠、萬華、關渡平原、貴子坑、文山與陽明山等地，寫下關於土的文字創作，在「土之事」展區呈現。

創作者同時以「泥土是＿＿？」為題，寫下自身對土的認識與感受，於「土之作」展區呈現。如徐振輔說「泥土是一位壞朋友」，程廷Apyang Imiq說「泥土是一只流動的湯鍋」，陳顥仁說「泥土是大地的星盤」，藝術創作者顏忠賢則在此區打造「怪土地公廟的破土」，帶領觀眾探索那神秘莫測的泥土。

在專場導覽會上，創作者徐振輔分享在大安森林公園挖土的經驗，發現過去居民生活的痕跡；陳顥仁分享在烈日下走過堤頂大道，體認到土壤就像郵票與足球一樣，能將人帶到遠方。

林立青聚焦萬華的土，看見勞動者在這裡走過的足跡；李璐踏尋貴子坑的土，並從白色山壁想到祖父的清酒瓶；顏忠賢則分享小時候和阿媽到龍山寺拜拜的童年往事。

展覽現場提供「田野筆記」讓民眾索取，可隨時記下自己的土地觀察。

2026台北文學季「土步行－你有關土的記憶是？」文學特展將於4月18日至5月17日展出，活動地點在剝皮寮歷史街區。

台北 陽明山

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