時間層理、新摩登時代 國際首映後返台展演

台灣當代文化實驗場的實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB」，邁入第7屆，在國美館展演受矚的作品「虛迷山」，及日前於國際首映的作品「時間層理」與「新摩登時代」都將登場。

「FUTURE VISION LAB」由台灣當代文化實驗場（C-LAB）自2020年啟動至今，展演地點以內部全投影鏡面空間的特殊球形「穹頂劇場」為主。

C-LAB執行長謝翠玉今天在記者會致詞提到，活動至今已累計238件作品在穹頂場域展映，且有118件作品登錄在專門網站中，讓這些作品可以隨時被觀看與運用。

謝翠玉表示，「FUTURE VISION LAB」希望藉由每年展演作品，讓觀眾在穹頂劇場擁有沉浸式新體驗。每年徵件都會吸引40至50件作品報名，今年還與文策院合作，帶來文策院支持的作品「時間層理」與「新摩登時代」；另外，首度攜手台北科技大學互動設計系，結合台北藝術大學、清華大學學生作品，共同在活動中展映。

「時間層理」與「新摩登時代」3月剛在美國邁阿密FilmGate互動媒體節完成首映，「時間層理」由藝術家吳秉聖和劉承杰共同創作，透過穹頂場域重新詮釋時間的物質性；「新摩登時代」由初未來與超維度、江戶未來世、排灣族歌手Kivi、電音DJ賴皮與林強等跨界藝術家合作，以台灣文化元素結合AI世代的數位奇想。

今年「FUTURE VISION LAB」展演計畫將持續8個週末，共有來自台灣、法國、西班牙等地的16檔節目、19件作品，並分為現場演出、展覽與播映作品。

「FUTURE VISION LAB」計畫主持人、未來視覺實驗室主任蔡奇宏向中央社記者表示，藝術家姚瑞中、郭一、Meuko! Meuko!合作的「虛迷山」，5月現場演出早鳥票已售罄。

蔡奇宏提到，「虛迷山」去年在國立台灣美術館展演，便持續累積討論度，在首週索票情形也格外受矚。過去幾乎場場額滿的自製節目「未來視覺派對#3」也將啟售，此次有他及藝術家劉東昱、林育德現場即興演出，將有畫畫、水缸添水等趣味互動，希望能打造派對般的氛圍。

「FUTURE VISION LAB 2026」將從4月18日至6月7日，連續8個週末於台灣當代文化實驗場的東草坪穹頂劇場登場。