裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘
台南再度爆出私幼不當管教！中西區一處私立幼兒園吳姓教保員去年11月涉嫌虐待13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃，行為相當誇張，而同班的崔姓教保員在場竟為制止，家長發現後匿名投訴，南市教育局經調查後確認情節重大，依法開罰並祭出最重處分。
據了解，教育局去年11月接獲家長匿名投訴，一名吳姓教保員不僅對多位年約3歲的幼童做出推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等情況，甚至將小朋友裝入紙箱拍打搖晃，並用書本、紙張遮掩臉部，時間長達20分鐘，且同班的崔姓教保員在場竟全程未制止，情節相當誇張。
教育局表示，獲報後隨即前往幼兒園展開調查，且經召開教保相關人員違法事件認定委員會審議後，確認相關人員違法情節重大，針對主要行為人吳姓教保員裁處50萬罰鍰，其終身不得聘任為教保服務人員；崔姓教保員裁處6萬罰鍰，並管制任教1年。
教育局強調，對任何形式的不當管教均以「零容忍」的立場進行查處，2人姓名與機構名稱均將同步公告在教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒；針對幼兒園懲處部分，將進一步調查釐清相關責任後再議。
另外，為落實並確保幼兒安全及教保服務品質，幼兒園若發生情節重大等不當管教事件，除行為人和負責人將處以行政罰鍰外，也將對該幼兒園處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可等處分。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪捨國立電機選私大數資！家長遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。