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裝紙箱拍打還遮臉20分鐘 台南私幼爆虐13童…教保員重罰50萬、終身禁聘

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南再度爆出私幼不當管教！中西區一處私立幼兒園吳姓教保員去年11月涉嫌虐待13名3歲幼童。示意圖／AI生成
台南再度爆出私幼不當管教！中西區一處私立幼兒園吳姓教保員去年11月涉嫌虐待13名3歲幼童。示意圖／AI生成

台南再度爆出私幼不當管教！中西區一處私立幼兒園吳姓教保員去年11月涉嫌虐待13名3歲幼童，包含推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等，甚至將幼兒裝入紙箱拍打搖晃，行為相當誇張，而同班的崔姓教保員在場竟為制止，家長發現後匿名投訴，南市教育局經調查後確認情節重大，依法開罰並祭出最重處分。

據了解，教育局去年11月接獲家長匿名投訴，一名吳姓教保員不僅對多位年約3歲的幼童做出推頭、壓頭、捏臉、強制餵食等情況，甚至將小朋友裝入紙箱拍打搖晃，並用書本、紙張遮掩臉部，時間長達20分鐘，且同班的崔姓教保員在場竟全程未制止，情節相當誇張。

教育局表示，獲報後隨即前往幼兒園展開調查，且經召開教保相關人員違法事件認定委員會審議後，確認相關人員違法情節重大，針對主要行為人吳姓教保員裁處50萬罰鍰，其終身不得聘任為教保服務人員；崔姓教保員裁處6萬罰鍰，並管制任教1年。

教育局強調，對任何形式的不當管教均以「零容忍」的立場進行查處，2人姓名與機構名稱均將同步公告在教育局「幼兒園不適任人員公告專區」及全國教保資訊網，以示懲戒；針對幼兒園懲處部分，將進一步調查釐清相關責任後再議。

另外，為落實並確保幼兒安全及教保服務品質，幼兒園若發生情節重大等不當管教事件，除行為人和負責人將處以行政罰鍰外，也將對該幼兒園處以一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可等處分。

幼兒園 台南 教育局

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