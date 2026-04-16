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玉山學者、國際傳播學巨擘李金銓辭世 享壽80歲…政大傳院表哀痛

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學傳播學院今天表示，玉山學者、國際知名傳播學者李金銓辭世，享壽80歲。圖／翻攝自政大傳播學院臉書
國立政治大學傳播學院今天表示，玉山學者、國際知名傳播學者李金銓辭世，享壽80歲。圖／翻攝自政大傳播學院臉書

國立政治大學傳播學院今天表示，玉山學者、國際知名傳播學者李金銓辭世，享壽80歲。李金銓長年任教於 University of Minnesota（明尼蘇達大學），並曾擔任社會與媒介中心主任；後出任香港城市大學媒體與傳播學系講座教授兼系主任。2019年返母校政大任教，受聘為玉山學者，持續貢獻其學術專業。

政大傳院表示，李金銓早年於社會學和政治學的交叉地帶探索，專長包括傳播理論、國際傳播、媒介社會學、傳播政治經濟學。因從台灣到美國留學，深感國際傳播研究議題重要性，長時間耕耘相關領域，是1980年代最早參與「國際資訊新秩序」辯論的學者之一。

政大傳院也說，1989年起，李金銓為明尼蘇達大學募款創設China Times Center for Media and Social Studies，主事直到2002年。1990年在美國發起中華傳播學會，出任創會會長，並獲選連任。此會教師會員數百人，遍及美國及華人社會，博士生會員更多於此數。2002年李從明尼蘇達大學退休後，應禮聘擘畫創立香港城市大學傳播研究中心，也同時擘畫並隨即創設媒體與傳播系，全力研究國際傳播、媒介變化與社會轉型，以及近現代新聞史，學術生涯中共發表一百多篇英文論文。

政大傳院表示，李金銓擔任玉山學者期間持續投入教學與學術交流工作，對推動國際化發展及提升整體研究能量貢獻卓著，並於民國110年設立「國立政治大學傳播學院李金銓教授國際獎學金」，鼓勵學生拓展國際移動經驗、開闊全球視野，深受師生敬重與愛戴。今聞噩耗，全院師生同感哀痛與不捨。

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