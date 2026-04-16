「波隆那童書展」義大利登場 228本原創作品台灣隊參展
全球最大兒童內容與插畫盛會「波隆那童書展」13日到16日在義大利舉行，台灣館集結35家出版社、228本原創作品參展，讓世界看見台灣軟實力。
根據文化內容策進院今天發布新聞稿，「插畫台灣隊」近年屢獲國際肯定，今年包括創作者劉旭恭、林小杯與周逸芬等同時獲提名國際兒童文學大獎林格倫紀念獎；6名插畫家自全球超過4000名投稿者脫穎而出，入選波隆那插畫展，入選人數居全球第3（僅次於韓國及日本）。
根據新聞稿，「台灣館」以醒目綠色展館呈現豐沃「故事森林」，展示入選創作者作品與精選書單，吸引多國專業人士駐足翻閱、洽詢授權；首次設置的銷售區反應熱烈，劉旭恭「雨」、陳芊榕「神奇漢藥房」與森森「夢遊」等迅速售出。
文策院董事長王時思說，文本是IP發展根基，台灣有最自由創作土壤，是孕育高品質故事基地，而在當前全球數位內容浪潮中，波隆那童書展除是出版交易平台，更轉化為影視、遊戲、玩具與品牌授權跨域交流場域。文策院是成為創作者與國際市場間「強力鏈結者」與「資源串聯者」。
駐義大利代表處大使蔡允中表示，台灣持續積極推動與歐洲文化交流，義大利是重點推廣國之一。今年除波隆那童書展，也有烏迪內遠東國際影展、拿坡里漫畫節及威尼斯影展等。
書展首日劉旭恭、林小杯與周逸芬登上大會BBPlus舞台，分享創作心路歷程，及如何透過作品跨越文化界線，吸引世界各地出版人與插畫家到場聆聽與提問。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪捨國立電機選私大數資！家長遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。