「波隆那童書展」義大利登場 228本原創作品台灣隊參展

全球最大兒童內容與插畫盛會「波隆那童書展」13日到16日在義大利舉行，台灣館集結35家出版社、228本原創作品參展，讓世界看見台灣軟實力。

根據文化內容策進院今天發布新聞稿，「插畫台灣隊」近年屢獲國際肯定，今年包括創作者劉旭恭、林小杯與周逸芬等同時獲提名國際兒童文學大獎林格倫紀念獎；6名插畫家自全球超過4000名投稿者脫穎而出，入選波隆那插畫展，入選人數居全球第3（僅次於韓國及日本）。

根據新聞稿，「台灣館」以醒目綠色展館呈現豐沃「故事森林」，展示入選創作者作品與精選書單，吸引多國專業人士駐足翻閱、洽詢授權；首次設置的銷售區反應熱烈，劉旭恭「雨」、陳芊榕「神奇漢藥房」與森森「夢遊」等迅速售出。

文策院董事長王時思說，文本是IP發展根基，台灣有最自由創作土壤，是孕育高品質故事基地，而在當前全球數位內容浪潮中，波隆那童書展除是出版交易平台，更轉化為影視、遊戲、玩具與品牌授權跨域交流場域。文策院是成為創作者與國際市場間「強力鏈結者」與「資源串聯者」。

駐義大利代表處大使蔡允中表示，台灣持續積極推動與歐洲文化交流，義大利是重點推廣國之一。今年除波隆那童書展，也有烏迪內遠東國際影展、拿坡里漫畫節及威尼斯影展等。

書展首日劉旭恭、林小杯與周逸芬登上大會BBPlus舞台，分享創作心路歷程，及如何透過作品跨越文化界線，吸引世界各地出版人與插畫家到場聆聽與提問。