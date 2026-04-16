鼓勵大專生學術研究 托福獎學金開放申請最高可獲1.2萬
托福獎學金歷來協助大專校院學生進行研究計畫、提升研究成果能見度，即日起開放申請，每人最高可獲獎助新台幣1萬2000元，申請截止日期為10月8日。
托福測驗（TOEFL ITP）台灣區總代理忠欣公司表示，已連續三年啟動「TOEFL ITP測驗－高等教育學術研究獎學金計畫」，獎學金計畫以語言能力結合學術實力為核心，設立「研究計畫組」與「國際發表組」兩大類別，鼓勵學生從研究執行到國際發表各階段，逐步建立英語學術應用能力。
「研究計畫組」針對獲國科會補助的大專學生研究計畫，並上傳成果報告者，提供30名、每名台幣1萬元獎助；「國際發表組」則須以英文於國際期刊或學術研討會發表論文並擔任第一作者，提供10名、每名台幣1萬2000元獎助，鼓勵學生將研究成果推向國際舞台。
忠欣公司表示，計畫申請者須於今年10月8日前取得有效的TOEFL ITP測驗成績（不接受TOEFL iBT測驗成績），已同步開設「TOEFL ITP Level 1數位型態測驗」5、6月場次，部分大學亦有舉辦TOEFL ITP校園考場次，建議有意申請者提早規劃測驗時程，以利完成申請。
本計畫申請對象為現居台灣並就讀於國內大專校院的學生，符合申請條件者需依不同組別檢附相關研究或發表證明文件，於期限內提出申請，經評審委員會書面審查後，預計於11月公布結果。
TOEFL ITP獎學金亦開放在台就讀的外籍學生申請，歷屆得獎者除台灣學生外，亦包含來自香港、印尼、馬來西亞、越南等地國際學生。
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