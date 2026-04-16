學者沈冬寫周藍萍傳奇 從綠島小夜曲到梁祝

已故音樂家周藍萍生前寫下「綠島小夜曲」等多首名曲，更曾為電影「梁山泊與祝英台」配樂，學者沈冬長期研究這位全能傳奇人物，近期出版「萍歌」一書。

中央研究院院士王德威在本書序文中表示，「萍歌」以周藍萍為主角，重新揣摩20世紀中期台港的「聲景」變化。

王德威說，作為一位流行音樂創作者，周藍萍也許不能進入正統音樂史的殿堂。但沈冬以小見大，證明這樣一位音樂人反而呈現一個急管繁絃的時代裡，那真正流轉在庶民間的心聲，疾徐有致，悲欣交集。

根據時報出版新書資訊，周藍萍出生成長於中國，嶄露頭角於台灣，最終在香港引領風騷。由於孑然一身漂泊渡海，他的作品鮮明地呈現了離散的特色。他的歌曲原本寫的是某些人的亂離之痛、重生之喜，卻成為「人人都有一首周藍萍」、一個世代海外華人的共同心聲。

新書資訊指出，周藍萍在國府建構的「戰爭之框」裡創作，卻逐漸逸出這個戰爭之框，他的歌曲可以用「華夷風／華語語系」（Sinophone）理論來理解，既蘊含懷鄉思土的「中國情結」，也突破所謂「過客」心態，融入大量台灣元素，表現他鄉漸成故鄉的「台灣想像」。他的作品質佳、量豐，本書針對他個人的研究也形同梳理了當時的華語歌壇甚至影壇的概況。

本書分緒論、上篇、下篇，緒論總述周藍萍在音樂史上的重要性、如何由時代背景解讀他的音樂；上篇第1章梳理周藍萍的音樂人生，第2章析論他的音樂作品。

下篇前兩章剖陳他的中國情結和台灣想像，第3章研探他的經典名曲「綠島小夜曲」，第4章「苦女尋親記」分析他台灣時期電影音樂的手法，第5章則以「梁祝」電影為主，探究他的黃梅調音樂風格。