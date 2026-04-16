高教國際化論壇示警 憂台灣學位淪人才職涯跳板

政大創新國際學院今天舉行高教國際化論壇，專家指台灣存在「教育、就業、移民」三者間的斷裂，憂心台灣學位淪為國際人才的職涯跳板；教育部回應，近年已積極加強留才、攬才。

政治大學創新國際學院舉行「台灣高教國際化的創新實踐：機會與挑戰」論壇，共同探討台灣高教如何透過國際化創新，重塑人才競爭戰略。

亞太堅韌研究基金會董事長林夏如表示，台灣過去陷入國際化的陷阱，長期採取「花錢請人來體驗美好」的思維，但缺乏職涯銜接與政策參與誘因；這些人才最終會被更大的市場吸納，單向的人情味在現實主義的國際競爭中，幫助極其有限。

林夏如認為，台灣存在「教育、就業、移民」三者間的斷裂，曾聽說有全班領政府獎學金的外籍生，畢業後不到5人留台；2025年境外生突破14萬人，但教育部和勞動部數據顯示，留存率僅3至4成，其中近6成流向傳統產業，且非高階管理職，台灣學位可能淪為頂尖人才的職涯跳板。

教育部常務次長朱俊彰指出，過去大學在招外籍生上努力衝量，但也衍生部分問題，例如用中文、英文上課，學生都聽不懂，或是外籍生成為變相的移工；近年來教育部開始查核教學品質，未來將採「分流開放」策略，對於做得好的系所和學校，盡量開放並給予彈性，品質未能把關的校系會限縮或中止。

因應未來產業和人口變化，朱俊彰提到，高教國際化政策也需要一些調整，對於來台唸書的外籍生，教育部積極鼓勵他們畢業後留台服務；同時也出國攬才，希望優秀的台灣留學生畢業後能返台服務。

政大創新國際學院名譽教授關秉寅表示，很多國家面臨低生育率，全世界的大學都在競爭招生，台灣希望透過國際化吸引國際學生來台，支撐產業創新和研究發展；在文化輸出上，也希望藉由國際生來台、台灣學生出國，把台灣經驗帶到世界，讓全世界看得到台灣。

關秉寅提到，現在大學推動國際化有兩種作法，一種類似隔離式，例如將國際生放在一個學程中，有專人協助處理相關事務；但比較理想的作法，應該是共享教室、空間、管理，這樣才能實現真正融合的政策、支持體系和校園文化。