快訊

會考學霸變日本棒球高中生！李玟勳打第4棒也拚進東大 自律程度堪比大谷翔平

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

聽新聞
0:00 / 0:00

高教國際化論壇示警 憂台灣學位淪人才職涯跳板

中央社／ 台北16日電

政大創新國際學院今天舉行高教國際化論壇，專家指台灣存在「教育、就業、移民」三者間的斷裂，憂心台灣學位淪為國際人才的職涯跳板；教育部回應，近年已積極加強留才、攬才。

政治大學創新國際學院舉行「台灣高教國際化的創新實踐：機會與挑戰」論壇，共同探討台灣高教如何透過國際化創新，重塑人才競爭戰略。

亞太堅韌研究基金會董事長林夏如表示，台灣過去陷入國際化的陷阱，長期採取「花錢請人來體驗美好」的思維，但缺乏職涯銜接與政策參與誘因；這些人才最終會被更大的市場吸納，單向的人情味在現實主義的國際競爭中，幫助極其有限。

林夏如認為，台灣存在「教育、就業、移民」三者間的斷裂，曾聽說有全班領政府獎學金的外籍生，畢業後不到5人留台；2025年境外生突破14萬人，但教育部和勞動部數據顯示，留存率僅3至4成，其中近6成流向傳統產業，且非高階管理職，台灣學位可能淪為頂尖人才的職涯跳板。

教育部常務次長朱俊彰指出，過去大學在招外籍生上努力衝量，但也衍生部分問題，例如用中文、英文上課，學生都聽不懂，或是外籍生成為變相的移工；近年來教育部開始查核教學品質，未來將採「分流開放」策略，對於做得好的系所和學校，盡量開放並給予彈性，品質未能把關的校系會限縮或中止。

因應未來產業和人口變化，朱俊彰提到，高教國際化政策也需要一些調整，對於來台唸書的外籍生，教育部積極鼓勵他們畢業後留台服務；同時也出國攬才，希望優秀的台灣留學生畢業後能返台服務。

政大創新國際學院名譽教授關秉寅表示，很多國家面臨低生育率，全世界的大學都在競爭招生，台灣希望透過國際化吸引國際學生來台，支撐產業創新和研究發展；在文化輸出上，也希望藉由國際生來台、台灣學生出國，把台灣經驗帶到世界，讓全世界看得到台灣。

關秉寅提到，現在大學推動國際化有兩種作法，一種類似隔離式，例如將國際生放在一個學程中，有專人協助處理相關事務；但比較理想的作法，應該是共享教室、空間、管理，這樣才能實現真正融合的政策、支持體系和校園文化。

高教 職涯 教育部

相關新聞

學生自傷通報暴增17.5倍！就醫恐中斷學習 教團批教部3年沒動作

根據教育部統計，各級學校學生自殺、自傷通報量105年至113年暴增17.5倍。全國教育產業總工會今召開記者會，指憂鬱、焦慮且伴隨自傷狀況的學生愈來愈多，嚴重者需住院治療甚至反覆入院，遵照醫囑卻可能中斷學習。三年前就有立委呼籲，教育部應與衛福部一同跨部會研議，設置醫療與就學嫁接的相關機構、措施，但三年過去仍未見成果，呼籲教育部承擔責任別再推拖。

曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭求學偏執：錯一字就整頁重寫

台大前校長管中閔在即將正式告別校園之際，開始整理起與他相伴數十年的學術行囊。管中閔翻出求學時的筆記，憶起37年的教職生涯，並透露當年為了訓練細心和一絲不苟的性格，曾用原子筆書寫「錯一字就重寫整頁」…

鼓勵大專生學術研究 托福獎學金開放申請最高可獲1.2萬

托福獎學金歷來協助大專校院學生進行研究計畫、提升研究成果能見度，即日起開放申請，每人最高可獲獎助新台幣1萬2000元，申請截止日期為10月8日。

超級細菌「鮑氏不動桿菌」致死率逾三成 中山大學團隊破解防護密碼

「鮑氏不動桿菌」是臨床常見病菌，因抗藥性強、致死率高，有超級細菌之稱，國立中山大學海資系助理教授李益銘與中研院研究員吳世雄組研究團隊，成功找出這類細菌啟動人體強烈發炎反應的關鍵「化學開關」，並提出精準疫苗設計與替代療法的新方向，研究成果登上國際期刊。

蔡英文、蕭美琴都曾現身 2026女培營開始報名

2026年「大專女學生領導力培訓營」（簡稱女培營）將於7月至8月間，分別於北、中、南三區，展開為期3天2夜的精實營隊，每一場次名額限定為80名，帶領學員實地參訪指標企業，並邀請各領域女性典範進行深度對話。

案案都要大辦？性平調查壓垮行政 教團籲以案情輕重分流

性別平等教育法上路邁入廿周年，立法院教育文化委員會昨舉辦性平法、性平會展望與檢討公聽會。教師團體指出，近年校園性平案量暴增，但目前均是「案案大辦」，主張分流與減量，性侵害等重案應維持嚴謹的法律程序，輕案則應允許輔導先行、回歸教育機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。