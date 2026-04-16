超級細菌「鮑氏不動桿菌」致死率逾三成 中山大學團隊破解防護密碼

「鮑氏不動桿菌」是臨床常見病菌，因抗藥性強、致死率高，有超級細菌之稱，國立中山大學海資系助理教授李益銘與中研院研究員吳世雄組研究團隊，成功找出這類細菌啟動人體強烈發炎反應的關鍵「化學開關」，並提出精準疫苗設計與替代療法的新方向，研究成果登上國際期刊。

鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）感染死亡率30%至75%，且具備多重抗生素抗藥性，世界衛生組織列為急需新療法。中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授李益銘與中央研究院生物化學研究所兼任研究員吳世雄一同投入相關研究。

李益銘指出，鮑氏不動桿菌難消滅的關鍵在於表面覆蓋一層外多醣體，就像穿上「防彈衣」或「盔甲」，會躲避免疫系統攻擊，引發肺炎與敗血症等劇烈發炎反應。團隊利用專門感染細菌的病毒「噬菌體」，透過其尾刺蛋白酵素如同分子剪刀，精準切割鮑氏不動桿菌SK44型表面的外多醣體。

結果發現，外多醣體被分解後產生的「O-乙醯化五醣」碎片，正是啟動免疫細胞TLR4路徑的關鍵訊號。換言之，人體免疫系統並非隨機反應，而是精準辨識特定「乙醯化標記」後才啟動發炎機制；一旦移除這些標記，免疫反應便大幅降低。

李益銘表示，傳統策略多針對整個外多醣體，就像對敵人全面開火，但研究顯示免疫系統其實只鎖定特定結構。未來若能針對「乙醯化位點」進行設計，有望開發出更精準、副作用更低的新型結合型疫苗，提升治療效率。

校方指出，研究團隊也提出另一條對抗超級細菌的路徑，利用噬菌體蛋白酵素破壞細菌的外多醣體盔甲，削弱其防禦能力，使原本頑強的細菌更容易被藥物或免疫系統清除，相關研究成果已在「碳水化合物聚合物」（Carbohydrate Polymers）刊出。

中山大學海資系助理教授李益銘成功找出「鮑氏不動桿菌」啟動人體強烈發炎反應的關鍵因素。圖／中山大學提供