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蔡英文、蕭美琴都曾現身 2026女培營開始報名

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
前總統蔡英文2025年現身女培營活動勉勵。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文2025年現身女培營活動勉勵。圖／蔡英文臉書

2026年「大專女學生領導力培訓營」（簡稱女培營）將於7月至8月間，分別於北、中、南三區，展開為期3天2夜的精實營隊，每一場次名額限定為80名，帶領學員實地參訪指標企業，並邀請各領域女性典範進行深度對話。

教育部青年發展署提到，近兩年台灣女孩日交流會，蔡英文前總統及蕭美琴副總統曾經分別出席勉勵，激發學員對領導之道的思索。承接去年女力爆發的強勁氣勢，由教育部青年發展署主辦的女培營在今年邁入第23屆，已累計培育逾6千名學員。

此次營隊以「青春啟航 女孩領航」為核心主題，期盼透過人生航道的意象，象徵每位參與的女孩都能在課程啟發下閃耀專屬的自信光彩，號召全國具備潛力的大專女青年跨出舒適圈，共同定義新世代的女性影響力，領航充滿希望的未來。

教育部青年發展署表示，此次培訓計畫精心淬鍊出六大核心課程模組，課程內容涵蓋團隊凝聚與共識建立、情緒管理與人際經營、問題分析與危機處理、人生設計與藍圖規劃、社會創新與國際視野，以及性別意識與生涯發展等面向。

透過核心議題的深度探討與互動演練，學員將能循序漸進地提升溝通決策、風險應變及永續思維等實戰能力，為未來的領導力奠定堅實基礎。

其中，廣受歷屆學員好評的「女性典範沙龍」單元，持續邀請非典型職涯背景的女性現身分享，近年包括守護國土安全的領犬員、捍衛領空的戰鬥機維修官、除暴安良的防爆偵查員、乘風破浪的中油船隊大副等典範代表，藉由職業背景與生涯發展，促進學員破除性別刻板框架，開拓職涯發展可能。

還有女性業師參訪活動，過去曾前進科技公司、餐旅集團及食品大廠，看見卓越女性領導者在挫折中展現的「柔韌力」，鼓舞學員勇敢展開不設限的人生探索。

教育部青年發展署誠摯邀請30歲以下的大專校院在學女學生踴躍報名，並為鼓勵多元參與，參訓學員均免收報名費，三天二夜營隊全程免費。報名自即日起至5月21日截止，詳細活動資訊與報名方式，請至教育部青年發展署官網或「大專女學生領導力培訓計畫」臉書粉絲專頁查詢。

青年 蔡英文 教育部

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