托福獎學金支持大專生研究計畫 最高1.2萬元

協助大專生進行研究計畫的托福獎學金，即日起開放申請，每人獎助最高新台幣1萬2000元（國際發表組），申請截止日期為10月8日。

托福測驗（TOEFL ITP）台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，「TOEFL ITP測驗-高等教育學術研究獎學金計畫」邁入第3年，對象是現居台灣且就讀於國內大專校院的學生，外籍學生也可申請，過去就有來自香港、印尼、馬來西亞、越南的學生獲得獎助。

今年度的獎學金共40個名額，其中「研究計畫組」30名，申請者須通過國家科學及技術委員會的大專生研究計畫，每名獎助1萬元。

「國際發表組」有10個名額，申請者須以「第一作者」身分，在海外國際期刊或國際研討會發表論文，獎助金額為1萬2000元。

符合條件者，須取得有效的TOEFL ITP測驗成績，並於10月8日前提出申請，將由獨立評審委員會審查，獲獎名單預計於11月公布，相關資訊可參考TOEFL官方網站。