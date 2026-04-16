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學生自傷通報暴增17.5倍！就醫恐中斷學習 教團批教部3年沒動作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會今召開記者會，指憂鬱、焦慮且伴隨自傷狀況的學生愈來愈多，嚴重者需住院治療甚至反覆入院，遵照醫囑卻可能中斷學習。記者曾原信／攝影
全國教育產業總工會今召開記者會，指憂鬱、焦慮且伴隨自傷狀況的學生愈來愈多，嚴重者需住院治療甚至反覆入院，遵照醫囑卻可能中斷學習。記者曾原信／攝影

根據教育部統計，各級學校學生自殺、自傷通報量105年至113年暴增17.5倍。全國教育產業總工會今召開記者會，指憂鬱、焦慮且伴隨自傷狀況的學生愈來愈多，嚴重者需住院治療甚至反覆入院，遵照醫囑卻可能中斷學習。三年前就有立委呼籲，教育部應與衛福部一同跨部會研議，設置醫療與就學嫁接的相關機構、措施，但三年過去仍未見成果，呼籲教育部承擔責任別再推拖。

全教產理事長林蕙蓉表示，衛福部數據顯示，國內的精神疾患人口約12.5%在25歲以下，除了就醫外，嚴重者更可能需要住院治療，但目前相關醫療機構多是針對成人設計，而非符合青少年族群或在學生需求，而台北、新北市政府便與台北榮總合作創設向日葵學院，由特教老師協助，在醫療場域提供國英數等學科學習、藝術治療、生涯探索、技藝教學等，讓學生接受治療時也能持續學習。

林蕙蓉說，精神疾患學生助學措施已有雙北案例在前，工會去年八月發文教育部、衛福部，希望部會攜手整合地方資源，參考雙北與榮總模式，但教育部表示希望由衛福部提出方案，衛福部僅表示盡量配合，數個月過去，兩個部會僅限於文書往返就無下文。

全教產高中輔導主任代表黃玉蘋則表示，精神疾患嚴重的學生如自傷者會反覆入院，但觀察以往案例，學生入院若使用鎮定劑安眠多是在睡覺，清醒時也可能玩手機，家庭遵照醫囑卻可能中斷學習。

黃玉蘋也表示，早年政府曾針對特殊境遇學生需求設立如慈暉班、中輟班等，希望政府也能比照過去推動上述班別的精神，推動結合醫療、就學的措施，至少讓入院的學生維持基本的讀、寫、算能力。

全教產副理事長林碩杰表示，北市88年三年前就有立委要求教育部應針對精神疾患學生需求進行跨部會整合，但三年下來還是一片空白，認為是教育部嚴重失職。

林碩杰也談到，如北市88年就啟動醫療嫁接教育的相關措施，新北市109年起也落實，但其他六都縣市都付諸闕如，更遑論其他地方縣市，也呼籲部分有能力的縣市如台中市，應積極承擔、走在前面；又衛福部已稱有相關經費，教育部就應啟動跨部會整合，別再推拖。

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衛福部 教育部 工會

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