台南農改場研發自走式蒸汽消毒機 提升土壤管理

農業部台南區農業改良場新成功研發「自走式土壤蒸汽消毒機」，針對溫室、網式等人工設施栽培的作物，有效提升土壤管理，促進作物生長。

農業部今天發布新聞稿，台南農改場為協助農友解決設施栽培常見的土壤連作障礙問題，提升友善耕作生產效率，成功研發「自走式土壤蒸汽消毒機」，利用高溫蒸汽進行土壤消毒，有效降低土傳性病害發生，減少化學藥劑使用，兼顧作物生產與環境永續，為設施農業提供嶄新的土壤管理技術。

台南農改場場長陳昱初說，設施作物長期連續栽培，容易造成土壤中病原菌累積及有害物質堆積，進而引發連作障礙，導致作物生長勢衰弱，影響產量與品質。傳統蒸汽消毒方式多由土壤表面導入蒸汽，熱量向下傳遞效率有限，消毒效果易受影響。

陳昱初說，「自走式土壤蒸汽消毒機」採用蒸汽釘管直接將蒸汽導入土壤深層，使土壤能迅速升溫並維持高溫環境，顯著提升消毒效率，可有效抑制土傳性病原菌、地下害蟲及雜草種子，並有助改善連作障礙。

台南農改場介紹，「自走式土壤蒸汽消毒機」採履帶式自走設計，以電力驅動，並具備無線遙控操作功能，可於設施環境中靈活行走，作業時僅需1至2人即可完成，有效降低人力需求並提升作業效率；另因採電動化設計，可減少噪音及廢氣排放，符合友善環境的生產需求。

根據台南改場試驗結果，「自走式土壤蒸汽消毒機」處理後的土壤酸鹼值、有機質及主要養分含量均維持穩定，對土壤理化性質影響有限；土壤微生物族群雖在處理初期暫時降低，但經一段時間後可逐漸恢復。以花卉作物洋桔梗栽培試驗顯示，經蒸汽處理的植株生長勢明顯優於未處理區。

台南農改場已完成「自走式土壤蒸汽消毒機」技術移轉，將研究成果轉化為實用農機產品，可廣泛應用於花卉及設施蔬菜栽培。