校園性平案近年暴增...案量太多人太少 立委籲引入第三方

教師團體、家長團體、立委多表示，近年校園性平案量暴增，但基層承辦人員多只有一、二人，龐大的業務量導致人員流動率極高，呼籲借鏡美、澳等國，導入第三方機制，負責統籌、督導性平案處理，而非交由第一線行政。

立委林月琴談到，性平會的現狀是案量暴增但量能不足，以大專校院為例，第一線承辦人員有高達六成為兼辦，還要處理其他行政雜務，導致基層承辦人員流動率極高，影響申訴人權益。

林月琴建議，應參考美國Title IX制度，要求每一校都有一名協調員，負責統籌、監督與協調性平申訴案件處理，而非交由行政人力。另也強調資源先行、尊重當事人意願，案件成立初期先提供必要的支持措施，是否啟動調查，需先充分考量當事人意願。

立委陳培瑜也說，大專校院性平會資金不足，導致性平業務多只有一個甚至「半個」承辦人，少少的人力要扛起一間學校的工作量，還可能成為當事人的箭靶、被迫提供各種情緒勞動，當然留不住人。再多的培訓，也只會是壓垮人的最後一根稻草。

立委張雅琳表示，近年性平案件量大增下，調查延宕、品質下降已經是常態，要求教育部提出人力配置標準、編列經費，否則制度會持續失靈。再者，澳洲近年引入了第三方機制，性平等案件由校內釐清案情，但全交由第三方展開調查，希望在校園人力、行政都有限的狀況下，可以此方向前進。