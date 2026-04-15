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2026獨書祭18日登場 到寶藏巖聽音樂、聞書香

中央社／ 台北15日電

延續舉辦兩屆獨立書店活動能量，「2026獨書祭」將於18、19日在台北寶藏巖國際藝術村舉行，結合書市集、音樂祭及跨域開講活動，邀民眾體驗閱讀的多元魅力。

策展人、「現流冊店」創辦人洪沛澤接受中央社訪問表示，本屆活動共有超過60個獨立書店、出版社及NGO團體參與，並由作家、創作者及音樂人接力打造32場對談活動，同時推出超過15場特別企畫。

其中備受期待的「作家音樂人共演」，歌手鄭宜農將與台語詩人温若喬攜手演出，此外還包括「昭霖、甜吻吻𝙛𝙩.王昭華」、「裝咖人𝙛𝙩.陳明章、陳言祐」、「楊舒雅𝙛𝙩.張亦絢、音速死馬」、「𝙨𝙤𝙢𝙚𝙨𝙝𝙞𝙞𝙩山姆𝙛𝙩.黃元懋」等組合。

「特別企畫」方面，別開生面的「過勞者躺平大會」，由作家楊双子、插畫家Hom、媒體人陳怡靜共同座談；「河濱慢跑特企」邀民眾與作家顧玉玲、張惠菁邊跑邊聊。

「跨域開講」方面，包括近期引起話題的節目「我想問的是…」主持人陳信聰與製作人雷雅淇對談節目幕後；書店工作者沈如瑩將與「三餘書店」店長鍾尚樺對談書業百態；以及「拍謝少年」張維尼與「報導者記者」許詩愷等多組對談組合。

此外，現場「寶藏巖光節─限定星光場」活動，由藝術家打造與「光」有關的裝置藝術，展現「寶藏巖」夜間獨特風貌，並推出獨書祭特別場，由「黃麗群x鄭國城」、「任明信x陳繁齊」、「「吳曉樂x傑尼」等組合擔任主講。

更多活動內容詳見「現流冊店官方社群」。

台北 中央社 台語

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