曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭求學偏執：錯一字就整頁重寫
台大前校長管中閔在即將正式告別校園之際，開始整理起與他相伴數十年的學術行囊。管中閔翻出求學時的筆記，憶起37年的教職生涯，並透露當年為了訓練細心和一絲不苟的性格，曾用原子筆書寫「錯一字就重寫整頁」。貼文發布後，網友也讚賞管中閔的求學態度。
管中閔在2023年卸下台灣大學校長的職務後，持續在台大授課，去年12月11日，他在臉書發文表示，自己所教授的計量理論課程已上完「最後一堂課」，預告學術生涯即將告一段落；不過今年1月，他在臉書說明自己尚未退休，要直到今年7月底才會正式從台大「畢業」，同時，管中閔也幽默表示自己退休後「可能會考慮去開Uber」。
而今天，管中閔在臉書回顧37年的教職生涯，細數從加州大學聖地牙哥分校、伊利諾大學香檳分校，再到回台任教於中研院與台大的搬遷軌跡。他感性表示，每次搬家都會丟掉許多東西，「只有當年的計量和數學筆記是我的心血結晶，一直捨不得丟」，如今也到了不得不處理的時候。
管中閔也曬出多年前的筆記手稿，紙上那些充滿溫度的手寫字跡，都是他認真求學的痕跡。他回憶，求學時為了確保自己對主題有清楚的架構且完全理解，寒暑假都會重新整理上課筆記。對自我要求極高的管中閔透露，內容完全使用原子筆書寫，且「不允許有一個錯字」，一旦寫錯就整頁重寫，以此訓練自己的細心與一絲不苟。
儘管現在對部分內容已印象模糊，但此刻重新翻閱這些關於機率、隨機微分等數學概念的筆記，管中閔也對自己於當年投入的時間感到驚訝。
貼文曝光後，不少網友紛紛驚呼，「這根本就該當傳家寶吧，管爺把外星文寫得好整齊喔」、「管爺博物館經典館藏」、「老師真的是榜樣！後進學習很多」、「認真治學的痕跡」、「大師治學浩瀚，始於雄厚根基」、「從管爺書寫剛健樸質的字體，看管爺從容應對的大格局」、「見字如面，可想見校長做人處事的態度」。
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