新北鮮奶幸福周兌換率逾7成 8月底納入國中生
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」今年2月23日開學日上路，2至12歲學幼童乳品兌領人次至4月12日累計兌領量超過150萬瓶，整體兌換率達72.9%。飲品選擇上，鮮奶最受青睞，占比達82%，其次為豆漿17%、優酪乳1%。
新北鮮奶政策適用對象是就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童，約33萬人，每周可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中生今年8月31日起加入領取行列。
為回饋並鼓勵孩子持續養成健康飲食習慣，教育局今天下午3時在官方YouTube頻道舉辦首場直播抽獎，副局長劉明超主持。活動採階段抽獎設計，完成乳品兌領就可取得抽獎資格，每累計達100萬瓶即辦理一次抽獎，達200萬瓶將再加碼抽出更多幸運得主。首波最受矚目的「百萬幸運兒」，由三重區呂姓學童幸運抽中iPhone 17 Pro Max 大獎。
此外，「新北幸福加分獎」共抽出20名學童獲得花東四人房住宿券，鼓勵親子共享時光；「全勤兌換健康獎」則抽出10名，周周不中斷兌領的學童，贈送Switch主機，讓健康習慣更有成就感。
「新北鮮奶幸福周」透過數位兌換與多元通路整合，兌換通路涵蓋各大超商，即便到外地旅遊，在全台超商門市皆可兌換。
首波得獎名單已公告於「新北鮮奶幸福周」官網（milk.ntpc.edu.tw）及「新北學Bar」臉書粉絲專頁。今年共規畫5次直播抽獎，下次線上直播抽獎時間訂於今年6月15日下午3時。教育局提醒，持有新北幸福卡或兒童卡皆可參與兌領，尚未申辦或尚未加入兌領行列的家長可趕快行動。
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