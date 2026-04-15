快訊

中東局勢混沌 台指期夜盤一度飆37,202點再創新高

終於拍板賣了！群創五廠148.5億元賣給日月光 獲利約133億元

聽新聞
0:00 / 0:00

新北鮮奶幸福周兌換率逾7成 8月底納入國中生

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市推動「新北鮮奶幸福周」今年2月23日上路，近年兌換率已衝上7成。圖／新北市教育局提供
新北市推動「新北鮮奶幸福周」今年2月23日上路，近年兌換率已衝上7成。圖／新北市教育局提供

新北鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」今年2月23日開學日上路，2至12歲學幼童乳品兌領人次至4月12日累計兌領量超過150萬瓶，整體兌換率達72.9%。飲品選擇上，鮮奶最受青睞，占比達82%，其次為豆漿17%、優酪乳1%。

新北鮮奶政策適用對象是就讀新北市學校或設籍的2至12歲學童，約33萬人，每周可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，國中生今年8月31日起加入領取行列。

為回饋並鼓勵孩子持續養成健康飲食習慣，教育局今天下午3時在官方YouTube頻道舉辦首場直播抽獎，副局長劉明超主持。活動採階段抽獎設計，完成乳品兌領就可取得抽獎資格，每累計達100萬瓶即辦理一次抽獎，達200萬瓶將再加碼抽出更多幸運得主。首波最受矚目的「百萬幸運兒」，由三重區呂姓學童幸運抽中iPhone 17 Pro Max 大獎。

此外，「新北幸福加分獎」共抽出20名學童獲得花東四人房住宿券，鼓勵親子共享時光；「全勤兌換健康獎」則抽出10名，周周不中斷兌領的學童，贈送Switch主機，讓健康習慣更有成就感。

「新北鮮奶幸福周」透過數位兌換與多元通路整合，兌換通路涵蓋各大超商，即便到外地旅遊，在全台超商門市皆可兌換。

首波得獎名單已公告於「新北鮮奶幸福周」官網（milk.ntpc.edu.tw）及「新北學Bar」臉書粉絲專頁。今年共規畫5次直播抽獎，下次線上直播抽獎時間訂於今年6月15日下午3時。教育局提醒，持有新北幸福卡或兒童卡皆可參與兌領，尚未申辦或尚未加入兌領行列的家長可趕快行動。

新北市教育局今天下午3時在官方YouTube頻道舉辦首場直播抽獎，副局長劉明超（左）主持。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今天下午3時在官方YouTube頻道舉辦首場直播抽獎，副局長劉明超（左）主持。圖／新北市教育局提供

新北鮮奶幸福周是透過數位兌換與多元通路整合，讓全市33萬名孩子都能方便取得乳品。圖／新北市教育局提供
新北鮮奶幸福周是透過數位兌換與多元通路整合，讓全市33萬名孩子都能方便取得乳品。圖／新北市教育局提供

鮮奶 新北 教育局

延伸閱讀

竹市推「生生喝鮮奶」政策開箱兒童節禮包 每周領乳品5.2萬童受惠

凱基證券關注偏鄉學童 以行動守護孩子健康成長

7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制推「ZO&FRIENDS一卡通」 會員優先預購

7-ELEVEN uniopen PRIMA訂閱制推「ZO&FRIENDS一卡通」 會員優先預購

相關新聞

新北鮮奶幸福周兌換率逾7成 8月底納入國中生

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」今年2月23日開學日上路，2至12歲學幼童乳品兌領人次至4月12日累計兌領量超過150萬瓶，整體兌換率達72.9%。飲品選擇上，鮮奶最受青睞，占比達82%，其次為豆漿17%、優酪乳1%。

謝國樑提營養午餐免費提高品質 她暖心照顧特殊生如親妹獲表揚

基隆市長謝國樑今天表揚表揚全市997位模範兒童，並表示自115學年度起將全面實施營養午餐免費政策，並引進專業主廚入校指導，提升餐食品質，讓孩子吃得健康又安心。其中和平國小吳旻真來自跨國家庭，七歲自日本返台時從一年級重新起步，從不熟悉注音符號到表現優異，更令人感動的是，她長期陪伴班上特殊生同學，暖心如親妹妹般照顧。

立委盼修性平法 性侵案狼師「終身不得聘任、可公告姓名」

性別平等教育法上路邁入20周年，立法院教育文化委員會今天舉行性別平等教育法與性平會、校園性別事件處理、情感教育展望與檢討公聽會。綠營立委提案盼修性平法，欲比照兒少法標準，若當事人因犯性侵害等遭終身不得聘任，主管機關可公告其姓名；再者，性平案調查應明訂以60日為限。

一個眼神遭立案…校園性平「案案大辦」壓垮行政 教團籲2改變避免濫訴

性別平等教育法上路邁入20周年，立法院教育文化委員會今天舉行性別平等教育法與性平會、校園性別事件處理、情感教育展望與檢討公聽會。教師團體表示，校園性平案目前均是「案案大辦」，主張分流與減量，性侵害等重案維持嚴謹的法律程序，但輕案則應允許輔導先行、回歸教育機制。

暑假不花錢也能變強 瑪麗居禮科學營4天3夜全免費

「瑪麗居禮科學營」即將於7月10日至13日再度登場，由張昭鼎紀念基金會舉辦，今年的主題是「韌性台灣──前瞻科技的整合」，透過科學實驗、前瞻科技和 實彈打靶體驗，了解科學與日常生活息息相關。4月10日開始報名，歡迎國內公私立高中職在學學生報名參加，學雜食宿費用皆由基金會買單。

最高600萬！文策院挺沉浸式體驗產業「營收越高、分潤愈低」

為推動台灣文化科技內容業者建構可長期經營的商業模式，文策院推出「文化科技內容商業驗證支持計畫」，徵求營運沉浸式體驗內容的業者投件，內容營運組、場域經營組各自可申請最高 500萬元和600萬元的支持經費，且為提升沉浸式內容的市場能見度並精準觸及客群，導入國際行銷顧問與分潤激勵機制，助攻台灣沉浸式內容對接全球市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。