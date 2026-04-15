謝國樑提營養午餐免費提高品質 她暖心照顧特殊生如親妹獲表揚

基隆市長謝國樑今天表揚表揚全市997位模範兒童，並表示自115學年度起將全面實施營養午餐免費政策，並引進專業主廚入校指導，提升餐食品質，讓孩子吃得健康又安心。其中和平國小吳旻真來自跨國家庭，七歲自日本返台時從一年級重新起步，從不熟悉注音符號到表現優異，更令人感動的是，她長期陪伴班上特殊生同學，暖心如親妹妹般照顧。

謝國樑表示，市府持續推動優質教育政策，包括透過智慧教育計畫強化數位學習資源、拓展國際視野，同時深化品格教育，培養學生責任感與公民意識；並持續優化校園設施，打造安全、友善的學習環境。

教育處說，今年模範兒童選拔共計有公私立幼兒園307位及國小690位學生獲選，由各校推派代表接受公開表揚。

和平國小吳旻真來自跨國家庭，7歲自日本返台時從一年級重新起步，從不熟悉注音符號到表現優異，不僅榮獲基隆市語文競賽作文優等，並通過英語滿級分認證、閩南語A級檢定，更在科技積木競賽中獲得R4M機器人任務賽團體銀獎。

校長范師旗說，令人感動的是，吳旻真長期陪伴班上特殊生同學，從一年級到六年級如同親妹妹般照顧，展現溫暖與同理心，在生活協助及功課幫忙都無微不至，非常暖心，溫暖了整個學校師生。

碇內國小黃承旭則在田徑競走表現突出，連續兩年奪得基隆市中小聯合運動會3000公尺競走第一名，去年台中盃田徑錦標賽勇奪全國冠軍，更三度刷新基隆市紀錄。

深美國小藍品捷在合唱團比賽與科學展覽中皆榮獲特優，並於水上運動與樂樂棒球等領域展現優異表現。

基隆市長謝國樑今天表揚表揚全市997位模範兒童。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑今天表揚表揚全市997位模範兒童。圖／基隆市政府提供

和平國小吳旻真來自跨國家庭，她長期陪伴班上特殊生同學，從一年級到六年級如同家人般照顧，展現溫暖與同理心。圖／基隆市政府提供