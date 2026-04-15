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世界脈動中補上台灣 巴黎學生補課潮融合藝術與生態

中央社／ 巴黎15日專電

當台灣史補課蔓延巴黎，向法國學生分享的不僅是遙遠他方的台灣歷史，而是在世界脈動中，補上台灣也參與其中的位置。

巴黎學生版的「台灣史補課」系列活動，由法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）與台師大國際台灣學研究中心合辦，從「藝術」與「生態」角度，呈現台灣人如何在感性與理性之間，在世界探索並貢獻自我。

台師大台灣藝術史研究中心主任白適銘、台師大副教務長暨台灣濕地學會理事長方偉達，特別從台灣前往巴黎，結合影片放映與互動工作坊形式，各分享1小時課程。

白適銘的台灣藝術史補課，選擇兩位台灣畫家代表：李德（1921-2010），生於中國江蘇，1948年來台後居於台北，師從台灣畫家陳德旺，以出世的哲學性思考，從抽象畫探討空與相；劉耿一（1938-），生於日本，母親為日本人，父親為台灣畫家劉啟祥，1946年隨父母返台，居於台南，以入世的土地關懷，從人物畫探索家族記憶。

白適銘接受中央社專訪時表示，這兩位藝術家的風格雖然差異很大，但都使用在日治時期後才傳進台灣的西方媒材，如油畫、素描等，而非筆墨等傳統媒材。他們在當時都認為自己是現代的藝術家，並分別受到法國畫家塞尚（Paul Cézanne）的影響，因此他選擇介紹給巴黎學生。

白適銘說：「台灣藝術史反映了台灣文化的混雜性（hybrid），已從單一的大中國文化，擴大到日本、原住民、亞洲、西方文化等。台灣人的自我認同需要透過更包容的態度，不然我們永遠無法說清楚我們是誰。」

白適銘表示，隨著台灣民主化的發展，「台灣美術史」學科自2003年才成立，過去僅有中國與西方美術史。即使他曾赴京都學習日本美術史，也無法向上一代學習台灣美術史，大家都必須自己補課。

白適銘補充，台灣美術史研究至今已20多年，除了建立脈絡較為清楚的台灣藝術通史外，學者們正積極將台灣推向世界，並透過參與全球持續討論的議題，如後殖民、性別等，增強跨文化溝通能力，讓世界同感台灣，進而參與台灣。

方偉達的台灣生態史補課，則選擇介紹「台灣的濕地生態」。

他接受中央社專訪時表示，為保育水鳥與濕地生態，國際於1971年在伊朗簽署「拉姆薩濕地公約」（Ramsar Convention）。台灣當時因退出聯合國未能參與，但多年後仍以國際濕地科學家學會（SWS）的會員國身份，於2024年在台主辦「國際濕地大會」，吸引聯合國與30個國家代表參與。

方偉達解釋，台灣自2015年成立「濕地保育法」後，近年積極推動「碳匯」，意指濕地具有吸存與儲存碳的功能，若妥善保育與管理濕地，有助維持其生態功能，降低溫室氣體的排放風險，有助減緩全球暖化。

方偉達補充，推動濕地保育時，除科學研究，也透過藝術創作與文化敘事。例如2026年2月2日世界濕地日，便有與原住民相關的主題。濕地文化連結河川與海洋文化，承載種子、農業、歷史的傳承。

方偉達在課程中準備大開數畫紙，讓巴黎學生畫下他們所詮釋的台灣生態。

方偉達說，透過繪圖，可以觀察不同的東西方觀點，也能看到每個人在自然中的不同視角，無論來自全景或單一物種。他歡迎世界來台灣感受濕地，觸摸清澈水質，由五感調整身心平衡。

巴黎學生版的「台灣史補課」系列活動共3堂課程與工作坊，除藝術與生態主題外，亦有1場自1945年至1980年的台灣歷史課，與1場紀錄片「牽阮的手」放映活動，於9日與15日在東語舉行。

聯合國 藝術家 台灣人

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