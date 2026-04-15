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原民會促語言推廣 擬與大專合作公費培育計畫

中央社／ 台北15日電

原民會今天舉辦語推人員培訓開幕典禮，期望透過扎實的專案培訓，盼培育更多族人投入族語傳承及推廣工作；另也規劃與大專院校合作推動「族語人才公費培育計畫」，吸引更多青年學子投入。

原住民族委員會今天舉行「原住民族語言推廣人員專案培訓」開訓典禮。原民會發布新聞稿表示，此次培訓首度導入制度化的集中訓練與實務演練機制，建立可追蹤、可檢核的培訓機制，招募具備中高級以上族語認證的優秀人才，展開為期數月的精實訓練。

原民會統計，本次錄取24名學員，族群涵蓋阿美族布農族、排灣族、泰雅族、太魯閣族、賽德克族及鄒族等7族，年齡分布在22歲至52歲之間，其中有15人是35歲以下的年輕族人，占整體人數的63% 。顯示越來越多青年願意投入族語推廣工作。

原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）表示，本次專案培訓藉由制度化培訓，培養具備「即戰力」的專業推廣團隊，為族語復振奠定長期穩定的人力基礎；為了讓學員能專心投入課程，原民會全額負擔膳宿，不僅減輕經濟壓力，更透過集中住宿的安排，促進跨族群交流與合作，形成族語推廣的共同學習圈。

原民會強調，語推人員是文化復振的第一線力量，透過扎實的專案培訓，盼培育更多族人投入族語傳承及推廣工作；另也規劃與大專院校合作推動「族語人才公費培育計畫」，吸引更多青年學子投入，培育更多具備專業素養的族語推動專才。

阿美族 語言 布農族

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