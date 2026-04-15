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校園性平通報激增 教團籲輕重案分流引入第三方機構

中央社／ 台北15日電

台灣2023年爆發me too事件，立法院修訂性平三法後，校園性平事件通報案量激增。多個教師團體今天在立法院公聽會建議，應採分流機制，重案嚴查、輕案分流輔導先行，並引入第三方公正機構調查、修復式正義，避免濫訴頻生。

立法院教育及文化委員會今天舉行「『性別平等教育法』修法－校園性別事件、情感糾紛案件及情感教育展望與檢討」公聽會。

全國教師會理事李雅文表示，目前校園性平案件不分輕重、案案大辦，導致行政量能負荷過載、過度消耗教育資源並激化校園對立，且現行校園「投訴武器化」現象日益嚴重，導致教師不通報有事，通報也有事。

她建議，應建立通報前專業諮詢機制，落實通報後不等於立即調查並建立行政防火牆，讓行政務實分流，輕案回歸輔導。

台灣性平教育協會理事長王柏元指出，實務的困難之處在於對案情的明確定義及界定，例如A說有看到、B說沒有，案情該如何明確；若要採案情明確則需要有指引，縣市政府主管機關對於調查委員的專業分級培訓制度應更嚴謹。

南投縣教育產業工會理事長許莉甄表示，目前校園性別事件處理制度已演變成文字獄，不僅調查事件，更在審查教學、恐嚇專業，制度設計已從保護學生變成有罪推定的審判，逼老師跑法院自證清白。

她指出，性平制度已嚴重擴權，惡質的有罪推定往往只聽申訴人的主觀心情，無視客觀的教學現場。未來修法應確立教學自主權受保障原則，調查、審議應納入相關領域專業人士，終結「有罪推定」採證慣例並區分教學瑕疵與性騷擾。

民進黨立委林月琴表示，2023年台灣因metoo事件而修訂性平三法後，大專院校性騷擾通報量激增4成，案量暴增但量能不足，第一線承辦人員高達6成是兼辦，導致流動率極高，而量能不足所影響的是申訴人權益。

林月琴建議，可參考美國Title IX制度設計，每一校都有一名協調員來統籌、監督與協調性平申訴案件處理，並強調資源先行、尊重當事人意願，案件成立初期提供必要的支持措施，是否啟動調查需充分考量當事人意願。

列席的教育部次長朱俊彰表示，針對案件處理的簡易程序，目前已有在做處理，至於第三方調查、分級分流，教育部會做評估及調整，而保密義務已有在做研議。

至於人員部分，朱俊彰指出，教育部國教署跟學務司會做調查，如何用專案方式或引導學校編列經費來聘用專責人員；經費方面，教育部是有補助，但也要學校有編列相關經費，在不排擠學校既有經費負擔，教育部會來調查及適度調整，並跟地方政府合作。

教育部 校園 立法院

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