立委盼修性平法 性侵案狼師「終身不得聘任、可公告姓名」
性別平等教育法上路邁入20周年，立法院教育文化委員會今天舉行性別平等教育法與性平會、校園性別事件處理、情感教育展望與檢討公聽會。綠營立委提案盼修性平法，欲比照兒少法標準，若當事人因犯性侵害等遭終身不得聘任，主管機關可公告其姓名；再者，性平案調查應明訂以60日為限。
立委張雅琳、陳俊宇等23名立委提案，根據兒少法，任何人對兒童或少年施以兒少法49條之一，如身心虐待、猥褻、性交，或利用兒少從事危害性活動等，主管機關可公告其姓名。為了讓性平法與兒少法達一致性，盼於性平法29條第一項增列，教師若有性侵害、性騷擾、性霸凌行為，遭認定終身不得聘用、進用、任用等，主管機關也可公布行為人姓名。
張雅琳表示，如先前信義區培諾米達幼兒園教保員涉嫌侵犯逾30名孩童，起初媒體不敢揭露園所名稱，後來監委依法認定，以社會公義為由，相關人等姓名應當揭露。本次提修法，是盼性平法能與兒少法一致性，希望教育部能提出部版草案併排審。
另外，立委林月琴、吳思瑤等21名立委也提案，性平法29條第三項規定，校園性平會接獲通知後應進行調查，審查行為人是否有達到應終身不得聘任、任用等必要，但調查沒有明定處理時程規定，因此提案增訂具體時程，確保案件審議能在合理期限內完成。據此，應明文規定調查期限以60日為期，必要時得依職權通知行為人給予陳述意見的機會。
林月琴表示，調查確實很多時候需要展延，譬如曾經處理過師對生的案例，很多時候不只要處理當事人，還要回過頭去找更多的學生，但不應該一直展延，譬如有案例曾經展延到90天，就不免有些誇張；甚至案例調查展延到忘記，認為應給予修法規範日期。
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