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暑假不花錢也能變強 瑪莉居禮科學營4天3夜全免費

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「瑪莉居禮科學營」總共4天3夜，今年於7月10日到13日於台師大林口校區舉行，實體參與名額100名，其餘可線上參加。圖／取自官網
「瑪莉居禮科學營」總共4天3夜，今年於7月10日到13日於台師大林口校區舉行，實體參與名額100名，其餘可線上參加。圖／取自官網

「瑪莉居禮科學營」即將於7月10日至13日再度登場，由張昭鼎紀念基金會舉辦，今年的主題是「韌性台灣──前瞻科技的整合」，透過科學實驗、前瞻科技和 實彈打靶體驗，了解科學與日常生活息息相關。4月10日開始報名，歡迎國內公私立高中職在學學生報名參加，學雜食宿費用皆由基金會買單。

2011年7月，為紀念瑪麗居禮獲諾貝爾化學獎100周年，張昭鼎紀念基金會首度舉辦居禮夫人高中化學營，今年是連續第15年舉辦。期待對化學、物理、數學及科學有興趣的青年學生參與，主辦單位請到頂尖學者針對科學領域進行深入淺出的專題演講，同時也邀請傑出企業領袖及人文領域專家發表演講或參與座談，分享企業經營理念及成功經驗。

「瑪莉居禮科學營」總共4天3夜，今年於7月10日到13日於台師大林口校區舉行，實體參與名額100名，其餘可線上參加，歡迎高中職學生報名，學雜食宿免費，報名期間為4月10日到4月30日，報名網址：https://cctmf.org.tw/campcurie/

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