提新北校園三大防護網、反毒反霸凌 黃國昌：制度防禦須先於悲劇

民眾黨新北市長參選人黃國昌與議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫，舉辦「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」政見記者會。黃國昌指出，當今的新北校園，正同時面對毒品使用激增、霸凌案件上升的困境，守護校園安全，不能總在輿論沸騰後才啟動，制度的防禦必須先於悲劇發生。

黃國昌表示，根據警政數據顯示，新北市未成年涉毒嫌疑人數暴增328%、校園霸凌通報件數更飆升2.6倍，凸顯現有社會安全網已經失靈。

黃國昌認為，面對校園安全，市府該為孩童築起有溫度、有韌性的防護網，提供安心成長的空間，提出三大方案，一、建立三級預防體系，完善制度防線。將推動「醫警聯合轉介」，強化早期醫療介入，建立校園涉毒的標準化轉介流程，全面升級青少年毒品防線。

同時，市府將全額補助戒癮輔導，並強化家庭與社區支持系統，透過家長工作坊提升辨識毒品與親職溝通能力，結合高風險家庭安全網，主動介入需要協助的兒少家庭。在預防端，將導入科技預警機制，整合「新北校園通APP」，運用AI即時掌握異常行為與霸凌風險，並建立跨局處聯動機制。同時設置匿名通報系統，提供孩子安全、即時的求助管道。

二、推動「聯醫專職化」，建構專業藥癮防治中心，將毒品施用者視為需要協助的病人。參考台北昆明防治中心模式，在新北市立聯合醫院建置專業團隊，提供警政轉介個案一站式服務。同時結合少輔會與個案管理機制，全程陪伴涉毒少年，串聯醫療、教育與社政資源，確保孩子在復歸校園與社會的過程中，支持不中斷、關懷不漏接。

三、啟動「少年重生計畫」，強化社會賦歸力量。黃國昌提出，針對高風險少年，市府將主動介入，落實家外安置與生活補助，由少輔會評估需求，協助入住專業中途機構，先穩定孩子的成長環境。整合跨局處資源，建立職涯培力與友善復學機制，媒合企業見習機會，協助銜接進修或職校，並由老師與社工持續提供心理支持，幫助孩子順利重返校園與社會。

民眾黨新北市長參選人黃國昌與議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫，舉辦「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」政見記者會。記者江婉儀／攝影