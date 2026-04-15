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最高600萬！文策院挺沉浸式體驗產業「營收越高、分潤愈低」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
最高支持 600 萬！文策院啟動文化科技商業徵件 首創「營收越高、分潤越低」助攻商模。圖／文策院提供
最高支持 600 萬！文策院啟動文化科技商業徵件 首創「營收越高、分潤越低」助攻商模。圖／文策院提供

為推動台灣文化科技內容業者建構可長期經營的商業模式，文策院推出「文化科技內容商業驗證支持計畫」，徵求營運沉浸式體驗內容的業者投件，內容營運組、場域經營組各自可申請最高 500萬元和600萬元的支持經費，且為提升沉浸式內容的市場能見度並精準觸及客群，導入國際行銷顧問與分潤激勵機制，助攻台灣沉浸式內容對接全球市場。

「文化科技內容商業驗證支持計畫」過去已成功協助多項獲利案例，包括《林投姐，你叫什麼名字》、《波感溫室》及《微醺大飯店 高雄站》等指標性沉浸式體驗並成功獲利。文策院董事長王時思表示，希望協助擁有優秀技術、吸睛內容的台灣文化科技業者，藉由市場實戰建立商業能力；每年透過商業驗證培育的營運人才也將回流產業，帶動文化科技生態系的共榮發展。

文策院表示，此次徵件以「沉浸式體驗內容」產品為徵件對象，並且為了鼓勵場域業者共同投入經營台灣內容，今年度更分為兩組，內容營運組可申請最高 500 萬元，場域經營組可申請最高 600 萬元的支持經費，另外針對內容營運組也導入行銷顧問陪跑機制，提供一對一行銷輔導與諮詢協助，此外，為鼓勵入選團隊持續改善獲利商模，今年採取「營收越高，文策院分潤比越低」的連動機制，讓團隊透過增加營收來取得更高比例的資金回饋。

獲本計畫支持資格的業者，將可參加由文策院所舉辦或合作的產業媒合、業界交流、專業講座等活動，並向國內外指標性的合作企業展示經過市場驗證的潛力案件，藉此吸引更大規模的投資、打入國際市場。「文化科技內容商業驗證支持計畫」即起至 6 月 9 日開放投件，詳細徵件資訊請見官網:https://taicca.tw/latest_news/plan_bulletin/detail/408?type_id=2

營收 文策院

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