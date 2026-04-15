一個眼神遭立案…校園性平「案案大辦」壓垮行政 教團籲2改變避免濫訴
性別平等教育法上路邁入20周年，立法院教育文化委員會今天舉行性別平等教育法與性平會、校園性別事件處理、情感教育展望與檢討公聽會。教師團體表示，校園性平案目前均是「案案大辦」，主張分流與減量，性侵害等重案維持嚴謹的法律程序，但輕案則應允許輔導先行、回歸教育機制。
全國教師會理事李雅文表示，校園現況是性平案件不分輕重「案案大辦」，需走一樣嚴謹的調查程序，造成教育現場行政量能負荷過載。對此，主張分流、減量，情節重大或涉及性侵害的重案，應維持嚴謹的法律程序；輕案則能分流，如同儕間言語冒犯或輕微歧視，應修法允許輔導先行，先回歸校內溝通、輔導等教育機制，用教育化解紛爭，也避免繁瑣的行政調查。
李雅文舉例，如某低年級男生張開雙手模仿飛機姿勢在走廊奔跑，但手不小心擦過另一位男同學的臀部；又有男老師以眼神示意，要女學生將課外書收好，女學生即檢舉老師的眼神讓其不舒服。上述兩案，往往輔導管教即可，現在卻跟性侵案用同樣的調查程序、花費同樣的經費與時間。
李雅文更談到，如果處理不分流，濫訴更可能變成有心人手中的利刃。最近網路社群平台即出現相關討論，要如用性平案陷害老師，學生認為，主觀認定不舒服就是性騷擾，想藉由性騷擾控訴將教師送進性平會，更稱要讓老師永遠背負狼師的罪孽，都是現場的真實狀況。
李雅文建議，目前通報方式雖能避免隱匿，但也可能造成行政負荷過重並破壞師生信賴。應建立通報前專業諮詢機制，由主管機關設置諮詢熱線，當教師收到模糊訊息時可先諮詢專業意見；落實通報後不等於立即調查的分流，修法允許在通報後、正式調查前，先由專業輔導人員介入評估，尊重被害人意願；建立行政防火牆，保障依法通報的教育人員，避免遭到報復，或遭提告時提供法律協助。
全教產高中職主委黃玉蘋也表示，校園實務中性平業務負荷過重、調查與教育費用左支右絀。應針對調查報告的撰寫方式、法規更新、時事議題、調查方法、調查技巧及報告論述等課程培訓。教育部應擬定明確範本，避免審查人各有想法，造成往返修正報告內容、增加行政負擔。
再者，黃玉蘋也說，調查費用應明列於法規，由主管機關負責編列預算支應，避免各縣市因財政因素有不同做法；也避免排擠學校校務基金，影響教學及學生學習的經費。
民進黨籍立委林月琴指出，性平會的現狀是案量暴增但量能不足，以大專校院為例，第一線承辦人員有高達六成為兼辦，還要處理其他行政雜務，都導致第一層承辦人員流動率極高，量能不足下就可能影響申訴人權益。
林月琴建議，也許能參考美國Title IX制度，要求每一校都有一名協調員，統籌、監督與協調性平申訴案件處理，而非交由行政人力處理。另也強調資源先行、尊重當事人意願，案件成立初期先提供必要的支持措施，是否啟動調查，先充分考量當事人意願。
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