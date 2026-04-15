icash Pay深入校園生活 創意短影音徵稿開跑

愛金卡旗下icash Pay跳脫行動支付以優惠折扣為主的商業模式，於2025年首度結合學生創意徵稿與校園演唱會贊助，打造線上線下整合行銷模式，將支付工具轉化為陪伴青春的重要角色，有效拉近與Z世代的距離。「icash Pay青春有我Pay(陪)」活動去年第一次舉辦即吸引22所大專院校參與投稿，並於北中南舉辦24場校園演唱會贊助，不僅為學生打造難忘的音樂體驗，也讓品牌深入校園生活場景，建立與年輕族群之間更具情感連結的互動模式。

為延續去年熱潮，今年活動全新再升級，從校園演唱會走向更貼近學生的社團及系學會成果發表會贊助，透過創意短影音徵件，鼓勵學生以短影音記錄與icash Pay的青春故事，SHOW出GEN Z的青春活力，為成發創造專屬回憶，更有機會獲得實質的贊助支持。

隨著短影音與AI創作成為年輕世代表達自我的主流方式，「icash Pay青春有我Pay(陪)」創意短影音徵稿活動即日起開跑，5月3日前，邀請全台大專院校之社團及系學會自由發揮創意投稿，參賽作品需融入icash Pay元素，並搭配150字內創意說明，今年活動更鼓勵Z世代靈活運用AI工具，將創意延伸為歌曲與影像作品，最終將評選出10所大專院校社團或系學會，每組提供等值新台幣18,000元之成果發表會贊助資源，總價值達18萬元，入選名單將於5月8日公告於icash Facebook粉絲團。