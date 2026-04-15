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故宮南院馬年數位互動展 細品郎世寧百駿圖免門票
故宮南院即日起至5月13日在1樓大廳設置「光彩駿躍：馬年數位互動展」，把清郎世寧「百駿圖」的馬匹變成了超酷數位展示，文物細節一覽無遺。展場位於公共場域，不需買門票。
故宮南院告訴中央社記者，「光彩駿躍：馬年數位互動展」設有「百駿變」、「駿俏變身．哈好玩」、「4K互動桌」3個互動裝置。「百駿變」是透過投影動畫與立體光雕技術，使義大利籍傳教士畫家郎世寧「百駿圖」中的駿馬在流動光影下，在一比一的馬模型上呈現豐富的姿態。
另外，「4K互動桌」則導入「百駿圖」高解析度數位檔案，觀眾可於4K透明觸控面板上，自由選擇欲觀看的作品，並透過縮放、點選等操作方式，近距離觀察畫作細節，同時閱讀相關圖像說明與知識內容，體驗以數位方式欣賞文物的多元視角。
「駿俏變身．哈好玩」為互動變色燈箱，故宮南院說，使用者可利用控制方式，改變郎世寧「十駿圖」裡的馬兒及故宮吉祥物哈努曼的燈光顏色。透過不同的燈光控制介面，展示「光的三原色」原理，寓教於樂。
故宮南院表示，本展以「馬」之象徵意涵為核心，結合光影科技、動態圖像與沉浸式互動裝置，構築一個跨越傳統與未來的多感官體驗場域。
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