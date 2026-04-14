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移民工文學獎徵件起跑 挖掘生命故事與在地感動

中央社／ 台北14日電

連續舉辦11年的「移民工文學獎」今天舉辦徵件開跑記者會，期待持續挖掘生命故事與在地感動，將移民工的生命印記轉化為台灣珍貴的文化資產。

創辦人張正致詞表示，近期台灣社會對引進印度移工的討論升溫，出現不少疑慮與負面聲音，但他認為不必過度苛責，重要的是如何透過理解與接觸，轉化為包容與學習的契機。

張正表示，台灣若要在全球化時代持續前進，關鍵不在於排除差異，而在於如何與差異共處。他強調，唯有培養對陌生文化的好奇心與尊重，讓多元族群在制度與社會氛圍中被公平對待，台灣才能真正成為一個開放且具有韌性的社會，透過文學、影像與各類文化行動，可以讓更多人理解移民與移工的生命經驗，進而減少誤解與偏見。

台灣野草創作家協會理事長何昕明致詞表示，近年隨著人工智慧發展，不少人對創作產生焦慮，擔心被取代。然而人類獨特的生命經驗無法被複製，尤其台灣多元族群交會、不同文化帶來各異的視角，相信透過文學與想像的力量，能夠進一步凝聚整個社會。

瀚草文創董事長湯昇榮致詞表示，台灣是移民社會，早年來台的移民已在此扎根數十年，成為社會的一部分，新一代的移民與移工也正在書寫自己的故事，台灣希望持續成長、強大，就應以更開放與自信的態度，歡迎不同背景的人共同參與這片土地的發展，讓多元文化成為推動社會前進的力量。

「第11屆移民工文學獎」徵件自14日起至5月20日止，徵文對象開放給全球移工、新住民及新二代，創作形式不拘（詩、散文、小說等），字數限3000字以內。今年新增「島嶼共聲全家特別獎」，鼓勵移民工朋友寫下在台灣的觀察，以及與台灣人互動的特別經驗。

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