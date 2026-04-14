國表藝公布三場館新總監…衛武營不動 兩廳院、台中歌劇院「大風吹」

國家表演藝術中心第四屆董事會今(14)日下午召開首次董事會，通過所轄北中南三場館藝術總監聘任提案，自4月16日起由邱瑗、李惠美、簡文彬分別接續擔任國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心之藝術總監。邱瑗由台中歌劇院藝術總監轉調至國家兩廳院，李惠美則是前前任國家兩廳院藝術總監，此次改坐鎮台中歌劇院，簡文彬則續任衛武營藝術總監。三館總監可謂是「大風吹」。

國表藝董事長楊其文表示，此次藝術總監提聘案，他經過慎重的思考，倚重三位總監的經驗和能力，承擔「繼往開來」的傳承使命。楊其文表示，國表藝中心三場館組織規模龐大、業務涵蓋廣泛，經營管理必須面對表演團隊、藝文工作者、觀眾與社會大眾，同時兼顧劇場經營、觀眾開發與表演藝術產業發展，建構國際網絡並提升影響力。期許三位總監在穩健中求創新，培養劇場的高階管理人才，帶領台灣表演藝術走向新局。

邱瑗曾任國家交響樂團執行長，於2018年4月起擔任台中國家歌劇院藝術總監迄今。李惠美歷任國家場館重要職務，曾於2014至2018年擔任國家兩廳院藝術總監，目前為國內重要藝術節策展人、表演藝術聯盟理事長。簡文彬為國際知名指揮家，曾擔任國家交響樂團音樂總監，其後出任衛武營營運推動小組召集人，再於2018年9月任職衛武營國家藝術文化中心藝術總監迄今。

對於邱瑗、李惠美願意將紮實深厚的實務歷練，帶進兩廳院、台中歌劇院；簡文彬同意續任，將場館開疆闢土至今所奠下的基礎進一步豐碩成果，楊其文表達由衷感謝。

國表藝中心北中南三場館，現任藝術總監任期於4月15日屆滿。第四屆董事會於4月2日成立，有關藝術總監之提聘，依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監，由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

臺中國家歌劇院藝術總監李惠美。圖／國表藝提供