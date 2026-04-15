臺東縣立圖書館開館倒數懶人包｜4/22正式開幕，這座全新閱讀地標值得先收藏
臺東縣立圖書館將於4月22日正式開幕，試營運期間已吸引不少民眾搶先參觀，讓這座嶄新的公共文化場域迅速成為臺東最受矚目的藝文新亮點。從外觀設計到室內動線規劃，從閱讀機能到公共美學的細緻呈現，它不僅是一座圖書館，更像是一處融合知識、生活與城市記憶的文化客廳。
臺東縣立圖書館最大的特色之一，是以「山嵐」為設計意象，將臺東綿延起伏的山勢轉化為建築語彙，讓整體空間不只是容納書籍的場所，更像把自然地景延伸進城市之中。走進館內，可以感受到閱讀空間與建築美學被完整融合，明亮、開闊而富有層次，也因此被形容為東岸絕美圖書館。這樣的空間設計，不僅提升閱讀氛圍，也讓民眾願意停留、拍照、散步，重新認識圖書館在日常生活中的角色。
最具代表性的館內亮點就是「縱谷館藏區」，這個空間以富有地景感的方式規劃館藏與閱讀座位，形塑出層次鮮明的視覺感受，讓人在閱讀時，也像置身臺東山海之間。親子閱讀區、自修區等多元區域，則讓不同年齡層、不同閱讀需求的使用者，都能找到最適合自己的停留方式。無論是想安靜讀書、陪孩子共讀，或只是想坐下來與書相處，都可以在館內找到舒適的專屬空間。
為擴充不同族群的閱讀內容與空間服務，全新設置的青少年閱讀區與漫畫區讓莘莘學子與漫迷們多了一處新的閱讀補給站；圖書館早已不再只是傳統印象中安靜借書的場所，而是轉化為能回應多元閱讀習慣、不同世代興趣與文化需求的公共空間，讓「閱讀」以更貼近日常生活的方式被重新開啟，成為人們生活的一部分。
4月22日，臺東將迎來一座全新的閱讀地標，也迎來一種更貼近土地、更貼近日常的閱讀生活提案。
▪115繁星放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降
▪郭台銘大女兒奪全球機器人競賽FRC「最高榮譽」 建中也獲世界賽資格
▪捨國立電機選私大數資！家長遭質疑嘆「很差嗎」 網：別在意他人目光
▪台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住
▪台中一中宿舍爆衝突！學生不滿「尖銳起床音樂」 舍幹嗆聲遭包圍
▪高學歷女擇偶「男方成績差是硬傷」 頂大女齊嘆：話不投機半句多
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。