臺東縣立圖書館開館倒數懶人包｜4/22正式開幕，這座全新閱讀地標值得先收藏

臺東縣立圖書館將於4月22日正式開幕，試營運期間已吸引不少民眾搶先參觀，讓這座嶄新的公共文化場域迅速成為臺東最受矚目的藝文新亮點。從外觀設計到室內動線規劃，從閱讀機能到公共美學的細緻呈現，它不僅是一座圖書館，更像是一處融合知識、生活與城市記憶的文化客廳。

臺東縣立圖書館最大的特色之一，是以「山嵐」為設計意象，將臺東綿延起伏的山勢轉化為建築語彙，讓整體空間不只是容納書籍的場所，更像把自然地景延伸進城市之中。走進館內，可以感受到閱讀空間與建築美學被完整融合，明亮、開闊而富有層次，也因此被形容為東岸絕美圖書館。這樣的空間設計，不僅提升閱讀氛圍，也讓民眾願意停留、拍照、散步，重新認識圖書館在日常生活中的角色。

最具代表性的館內亮點就是「縱谷館藏區」，這個空間以富有地景感的方式規劃館藏與閱讀座位，形塑出層次鮮明的視覺感受，讓人在閱讀時，也像置身臺東山海之間。親子閱讀區、自修區等多元區域，則讓不同年齡層、不同閱讀需求的使用者，都能找到最適合自己的停留方式。無論是想安靜讀書、陪孩子共讀，或只是想坐下來與書相處，都可以在館內找到舒適的專屬空間。

為擴充不同族群的閱讀內容與空間服務，全新設置的青少年閱讀區與漫畫區讓莘莘學子與漫迷們多了一處新的閱讀補給站；圖書館早已不再只是傳統印象中安靜借書的場所，而是轉化為能回應多元閱讀習慣、不同世代興趣與文化需求的公共空間，讓「閱讀」以更貼近日常生活的方式被重新開啟，成為人們生活的一部分。

4月22日，臺東將迎來一座全新的閱讀地標，也迎來一種更貼近土地、更貼近日常的閱讀生活提案。

臺東圖書館外觀。 圖／臺東縣政府文化處提供

臺東圖書館外觀。 圖／臺東縣政府文化處提供