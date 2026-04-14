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迎端午節 故宮「獨騷」書畫展探討經典楚辭文化意象

中央社／ 台北14日電

6月將迎來端午節故宮北院今天起推出書畫新展「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」，除探討文學經典「楚辭」，也從屈原生命結局延伸，呈現不同作品中的節慶民俗文化樣貌。

故宮策展人書畫文獻處助理研究員林宛儒今天透過新聞稿表示，展名「獨騷」蘊含了幾層深意，最直觀的層次是「獨領風騷」，意為超越群倫，「風」指「詩經」、「騷」為「楚辭」，兩者並列為中國文學兩大經典；第2層意思則是指涉屈原那份孤獨憂愁形象。

「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」特展第1單元「戰國烽煙中的屈原」，勾勒身為楚國重臣的屈原所處動盪時代，「詛楚文帖」為西元前4世紀末秦惠文王在祭祀神靈時數落楚國背約失德、合理化秦國出兵正當性的政治聲明，真實記錄了大國博弈歷史情境。

第2單元「楚辭：跨時空的文化共振」，則以「楚辭」經典篇章為引，帶領觀眾穿梭瑰麗詞藻之間，領略「楚辭」在書法、繪畫等領域無所不在深遠影響；其中可見清朝蕭雲從所繪「離騷圖」，這是楚辭圖像史上的重要里程碑，也被視為清初木刻版畫藝術巔峰。

第3單元「端午民俗的屈原記憶」則看屈原投江的生命結局如何轉化為水上儀式，成為追思詩人集體行動，如「明王穀祥 盤石菖蒲」繪製菖蒲奇石盆景，畫幅上方「菖蒲歌」將植物特徵與屈原「離騷」深度連結，結合端午辟穢與祈求長生的民俗。

「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」，今天起在故宮北部院區第一展覽館210、212陳列室展出，至6月21日。

故宮 端午節

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