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台北孔廟將替考生祈福 今年送這一小物讓考生「步步為贏」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
孔廟推出聖賢領航步步登科海報。圖／北市民政局提供
孔廟推出聖賢領航步步登科海報。圖／北市民政局提供

考季陸續登場，包括各重要的升學考試，以及公職證照測驗。台北孔廟將在4月25日舉辦「聖賢領航、步步登科」考生祈福活動，今年還將推出專屬文創品「步步登科襪」，透過「步步為贏，及第登科」的寓意，讓學子踏實邁向金榜。

北市民政局指出，當天活動，每位踏入孔廟的考生，首站即可領取專屬「開運領航筆」；這支筆象徵智慧的導引，考生領取後就可以立即在祝禱卡上親筆寫下目標；隨後在祭孔禮生引領下走進大成殿，向至聖先師孔子行禮，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」的莊嚴儀式，為即將到來的考試注入信心，開啟智慧之門，在考場上沉著應對。

民政局表示，今年最受注目的亮點是專屬設計的「步步登科襪」。襪身精緻電繡Ｑ版小孔子圖樣，採用MIT吸濕排汗襪，腳後跟則印有書法大師親筆的「步步登科」字樣，寓意考生在備考路上腳踏實地、穩健向前，每一步的努力，彷彿踩在聖賢的祝福之上，拾級而上、步步高升。這份如影隨形的禮物，將陪伴考生穩步走進試場，邁向理想的未來。

為了延伸祝福，台北孔廟與台北郵局跨界合作「預見928，跨時空明信片」活動。考生除了在4月25日活動當天可以參與外，可在平時開園日憑當年度准考證至孔廟服務台換取專屬明信片，寫下對未來自己的期許與鼓勵，並交由孔廟妥善保存。

另外，將選在「928釋奠大典」當天寄出明信片，可以在考生邁入新生階段，就收到考前奮鬥的自己跨時空寄來的溫暖應援，也象徵一路以來的努力與汗水，在聖賢見證下終於開花結果。

民政局指出，品牌聯手應援，包括「Zespri奇異果」象徵滿分實力的「滿分營養應援包」，還有「泰山強氣泡水」為考生運勢「強」力加持，「Airwaves」口香糖則以極致酷爽的勁涼感，助考生瞬間提神醒腦「嚼」對有精神。

孔廟推出開運筆。圖／北市民政局提供
孔廟推出開運筆。圖／北市民政局提供

孔廟推出考生祈福「步步登科襪」。圖／北市民政局提供
孔廟推出考生祈福「步步登科襪」。圖／北市民政局提供

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