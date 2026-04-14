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北市公托苦苦等...這區最嚴重 社會局：盤點空間 攜手業者進駐

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市議員秦慧珠。本報資料照片
國民黨台北市議員秦慧珠。本報資料照片

北市公托缺額議題嚴重，北市議員秦慧珠指出以公辦民營托嬰中心來說，能夠收托人數為2008人，但報名候補人數為6611人。社會局長姚淑文回應，持續推動校校有公托，也盤點公有建物及都市更新回饋，但有場地也得考慮業者願意承辦，會持續規畫。

秦慧珠以北市托嬰服務概況表示，截至今年年2月28日止，公辦民營、社區公托家園等，核定收托人數只有1萬1893人，但是北市不滿兩歲以下人口有2萬5487人，不符合實際需求。若以公辦民營托嬰中心，能夠收托的人數為2008人，但報名候補人數達6611人，比例相當懸殊。

她表示，若以12區來統計，信義區托嬰中心僅有7間、收托人數140人，候補的卻高達782人。大安區則是5間、收托人數92人，候補人數高達589人。松山區也是僅有4間、收托人數108人、候補高達551人。但反觀，萬華有12間，實托244人、候補369人。

秦慧珠要求，社會局應盤點現有資源，哪些飽和、哪些還能開出量能，否則家長也是一邊照顧一邊等托育，「可能等到小朋友都上小學畢業，還等不到。」

社會局長姚淑文說，報名候補人數達到6000多人，主要是沒有排除到重複登記，經過試算仍有3000多人候補，因此持續推動校校有公托，目標是在今年增設16處、新增620個收托名額，並盤點公有建物及都市更新回饋來設立中心。

不過，她也說，有場地也需要有業者能承辦，畢竟公托包含了老師、教保員、協力單位等量能進駐，相關服務都要精算，目前評估之內，都有在做規畫。

托育 社會局 北市

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