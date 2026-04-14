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教師地位下降…學生不尊重、家長頻喊告 網嘆：不管事最好

聯合新聞網／ 綜合報導
教師示意圖。圖／AI生成
教師示意圖。圖／AI生成

近日一名國中生在Threads上詢問怎麼把班導「弄走」，竟有人留言建議可以誣告引發熱議，也讓大眾注意到隨著時代壓力變化，師生關係發生的轉變。

過去教師地位相當崇高，家長尊重、學生敬畏，老師也一直都是孩提時代「未來最想從事的職業」的熱門選項，然而近年來，人權、少子化、教育理念轉變、社會發展等，都明顯影響到教師地位，《國語日報》調查2026年「兒少大未來」職業探索，發現教師首度進入「最不喜歡」職業前10名。

家長的「過度保護」也成為教育現場的另類阻礙。《聯合報》指出，曾發生家長讓年幼孩子帶秘錄器或錄音筆到校來蒐證自保的極端案例，也有家長動輒喊告的情境，家長與老師之間的溝通挫折，容易讓老師萌生退意。

教師困境引發網友討論，一名網友在Dcard表示，身為八年級生，多數都是在打罵教育下成長的，當時的老師權力很大，習慣用痛苦和恐懼讓學生服從，而家長也是盡力在配合老師，「對學生而言，與其說是學習，不如說更像是在一種高壓規訓中求生存」。

直到近年開始重視學生人權禁止體罰，曾受過高壓教育的家長也不願讓自己孩子承受同樣的對待，然而這份保護也可能走向另一個極端，老師的言行都容易被放大成不當行為，導致老師可能為了自保而選擇不管教，卻讓學生失去界線感、更目中無人。

有些網友認為師生衝突、挑戰老師權威在以前並不是沒有，只是當時網路、社群不發達，所以沒有擴散，現在只是因為資訊傳播更方便，才讓人覺得師生對立越發嚴重。也有人覺得教師權限的確越來越小，又容易被投訴，嘆息「現在教育現場，對不管事的老師最好」。

老師 學生 教師 人權 職業

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