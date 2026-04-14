鼓勵教師投入離島教育 鄭英耀：修久任獎金制度

針對偏遠地區學校教師久任獎金制度，澎湖因存在有1至3級離島學校，且須在同一所學校連續服務滿8年，才能領取，教育部長鄭英耀昨天在訪視澎湖時應允久任獎金制度修正，以符合離島教育需求。

澎湖縣政府發布新聞指出，教育部長鄭英耀13日在行政院南部服務中心副執行長顏子傑、國教署長彭富源和澎湖教育處長陳晶卉等人陪同，分赴澎湖轄內的國中小與高中職等校訪視各校的特色教學。

澎湖縣政府表示，依「現行公立學校教師獎金發給辦法」，偏遠地區學校教師久任獎金制度，在澎湖因同時存在有1至3級離島學校，教師或校長只要在不同等級離島間服務「正常輪調」，過去的年資就無法併計，等同必須在同一所學校連續服務滿8年，才能領取久任獎金，造成制度與實務上的落差。

澎湖縣長陳光復為使制度設計回歸鼓勵教師投入偏鄉與離島教育的初衷，今年1月30日即向教育部長鄭英耀反映，並具體提出針對澎湖1至3級離島間，因正常調動或因非教師個人因素的遴選，其服務年資應可併計，以落實制度公平性與合理性。

鄭英耀在訪視各學校學生學習情形時，針對離島教師久任獎金制度，指示國教署啟動修正，積極回應基層需求，期使制度更臻完善，符合離島教育需求，促進偏鄉與離島教育均衡發展，並保障學生受教權益。