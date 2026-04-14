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海寧查氏家族珍藏首現拍場 金庸家書談媒體之道：拒介入兩岸人權議題

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
殷海光《致錢思亮信札》。圖／邦瀚斯提供
殷海光《致錢思亮信札》。圖／邦瀚斯提供

香港邦瀚斯拍賣公司4月底推出「海寧查氏家族珍藏」專場。拍品包括一封金庸寫給堂哥查良鑑的信，拒絕時任中國人權協會理事長的查良鑑對其所辦「明報」的要求。金庸在信中表明經營「明報」的立場：「無論個人或報社，可對國事報道及評論，但絕不直接介入參與，以堅守報紙公正客觀之立場。」並提到「目前人權運動與政治關係密不可分，台灣方面之人權運動，更與大陸政策頗有扞格」，展現媒體人的風骨。

海寧查氏為清代名門望族，子孫在文學、法律與教育領域成就斐然，如武俠小說大師查良鏞（金庸）與現代詩人查良錚（穆旦）。金庸首部武俠小說「書劍恩仇錄」便以家鄉海寧一段傳說為引子。此一專場由查良釗與查良鑑家族釋出，涵蓋金庸、錢穆、胡適、殷海光及陳誠、嚴家淦等名家書札文物，時間跨越近半世紀，揭露近代歷史的真實細節。

這封金庸寫給查良鑑的家書，提到查良鑑「兄以八旬之年，仍戮力於民主人權、國家前途，更既感且佩。」根據查良鑑的年齡，推測是1990年代寫的書信。

金庸1959年創辦《明報》，在左派與右派中保持自由、中立。在此封家書中，金庸表示，他主持香港《明報》，同人間素來共守信條：「無論個人或報社，可對國事報道及評論，但絕不直接介入參與，以堅守報紙公正客觀之立場。」他接著提到人權雖為舉世之共識，任何有良心之人士，均當維護，「唯目前人權運動與政治關係密不可分，台灣方面之人權運動，更與大陸政策頗有扞格。」因此，查良鑑的指示「實難奉命」，希望他原諒。

信中未明確說明查良鑑的「指示」是什麼。邦瀚斯推測，查良鑑1991年當選為中國人權協會理事長，希望堂弟金庸所創辦的《明報》能予以支持。金庸因堅守報紙公正客觀的立場予以回絕。

此一專場的另一亮點為自由主義思想家殷海光《致錢思亮信札》。此札為其 1966 年被迫調離台大前夕，致校長錢思亮之親筆長函，字裡行間可見一位學者在嚴峻處境下的嶙峋風骨，亦見理想與命運在現實前的彷徨與掙扎。

金庸 大陸 香港

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